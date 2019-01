La 33e édition du Parlement étudiant du Québec débute aujourd'hui





QUÉBEC, le 2 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une 33e année, plus de 140 jeunes issus des quatre coins du Québec siégeront à la place des élus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à l'occasion du Parlement étudiant du Québec (PEQ).

Jusqu'au 6 janvier, les caucus des « Bleus » et des « Rouges » présenteront six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre, qui porteront notamment sur la santé, l'environnement et l'éducation. Les deux caucus formeront tour à tour le gouvernement et l'opposition officielle.

« Les défis que les participants et participantes relèvent sont nombreux. Ils devront prononcer des discours dans le salon Bleu, défendre leurs projets de loi en commission parlementaire ou encore faire face à la critique des médias », explique Francis Bouchard, président du conseil d'administration de l'Assemblée parlementaire des étudiants du Québec, l'organisme derrière cette initiative.

D'ailleurs, le quatrième pouvoir aura aussi sa place dans le salon Bleu lors du Parlement étudiant du Québec. L'équipe des journalistes produira chaque jour deux journaux distincts ainsi que des reportages et des capsules vidéo. Cette vingtaine de correspondants et correspondantes parlementaires en herbe alimentera les débats tout au long de la simulation. Pour suivre l'actualité des travaux de l'Assemblée nationale au début du mois de janvier, il suffira de s'abonner à leur page Facebook (https://www.facebook.com/journalistesparlementetudiant).

Les 140 participants du Parlement étudiant du Québec viennent de toutes les régions, de New Richmond à Gatineau, en passant par le Saguenay?Lac-Saint-Jean, Québec et Montréal. Étudiants et étudiantes en science politique, en droit, en pharmacie ou en journalisme ou encore jeunes professionnels, ils s'intéressent avant tout au fonctionnement de notre démocratie au Québec et à la participation citoyenne.

« C'est une expérience éducative sans pareille. Les participants, autant chez les parlementaires que chez les journalistes, sont appelés à se surpasser et à remplir des défis qu'elles et ils ne croyaient pas possible d'accomplir, ce qui encourage la participation citoyenne active le reste de l'année », ajoute Francis Bouchard.

Depuis maintenant plus de 30 ans, plus de 2 000 jeunes de 18 à 25 ans ont expérimenté les rouages du système parlementaire québécois en participant au Parlement étudiant du Québec. Plusieurs ont été députés par la suite. D'autres sont devenus des journalistes réputés du milieu médiatique. Ils sont unanimes : le Parlement étudiant du Québec a constitué une étape marquante de leur éducation politique et citoyenne.

« Le PEQ a la réputation d'être la simulation parlementaire la plus réaliste au Québec par notamment l'appartenance que les parlementaires étudiants développent envers leur caucus adoptif et par la présence des médias et les dynamiques partisanes qui rappellent celles de la politique active », indique Francis Bouchard.

Fort de sa collaboration avec l'Assemblée nationale depuis qu'il existe, le Parlement étudiant du Québec permet de porter la voix de centaines de jeunes dans les débats de société actuels. « C'est une tribune exceptionnelle pour ceux et celles qui formeront le Québec de demain », conclut M. Bouchard.

Source et renseignements :

Marie-Jeanne Dubreuil

Responsable des communications

1 438 504-2387

Courriel : communication@parlementetudiant.qc.ca

http://www.parlementetudiant.qc.ca/

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 2 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :