Stingray renonce à son projet d'acquérir Music Choice





MONTRÉAL, 02 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait fin à ses démarches visant à acquérir Music Choice qui ont fait l'objet d'une annonce antérieure. Stingray n'a l'intention d'émettre aucun autre commentaire à ce sujet.



« Bien que nous croyions toujours qu'un regroupement avec Music Choice serait avantageux, nous sommes persuadés que notre orientation stratégique portera ses fruits et sommes prêts à saisir les occasions importantes qui se présentent à nous », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Grâce à la récente annonce par Stingray de la conclusion d'une entente de distribution avec Altice USA (NYSE : ATUS), entente qui permettra d'offrir 50 chaînes musicales de Stingray Musique et des centaines de vidéoclips sur demande de Stingray aux abonnés Optimum et Suddenlink d'Altice USA, Stingray a démontré son engagement à conquérir le marché américain. Nous sommes d'avis que Stingray est en excellente posture pour accéder au premier rang des fournisseurs de services de musique offerts directement aux consommateurs ou à des entreprises aux États-Unis. »

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie dont le siège social est situé à Montréal et qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Plus de 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

