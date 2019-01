Tim Hortons® permet à ses invités de savourer le bon goût du café Double Double(MC) qu'ils aiment en offrant ses nouveaux Timbits® Double Double(MC)





De nouvelles pâtisseries au café et de savoureuses boissons chaudes sont offertes à compter d'aujourd'hui

TORONTO, le 2 janv. 2019 /CNW/ - Pour un temps limité seulement, vous pouvez commander votre café Double Double sous la forme de délicieux Timbits®. La gamme complète de nouvelles pâtisseries au café et de boissons chaudes qui vient d'arriver chez Tim Hortons® saura vous réchauffer cet hiver.

« Avec encore plusieurs mois d'hiver à l'horizon, nous voulions réchauffer le coeur de nos invités avec de nouvelles saveurs et des gâteries emballantes. », souligne Jorge Zaidan, chef du marketing chez Tim Hortons® Canada. « Nous sommes heureux d'offrir à nos invités une toute nouvelle façon de savourer le bon goût du café Double DoubleMC qu'ils aiment. »

Nos invités peuvent maintenant savourer nos nouvelles pâtisseries au café et nos nouvelles boissons chaudes fudge au caramel :

Timbits ® Double Double MC : Tout le bon goût de notre café Double Double MC dans des Timbits ® classiques, offerts au coût de 2,39 $* en boîte de 10 unités d'une ou plusieurs variétés, ou au coût de 29 ¢ l'unité.





Beigne tiramisu : Rempli de garniture tiramisu aromatisée au café et recouvert de poudre de cacao et de deux grains à espresso Tim Hortons® (là où des boissons à base d'espresso sont offertes), ce nouveau beigne saura plaire aux amateurs de gâteau tiramisu. 1,59 $*.





Chocolat chaud fudge au caramel : Quoi de mieux qu'un bon chocolat chaud, rehaussé d'un arôme de fudge au caramel, d'une garniture fouettée et d'un filet de sirop fudge au caramel? 2,69 $*.





Vanille française fudge au caramel : Agrémentez votre Vanille française d'un arôme de fudge au caramel, d'une garniture fouettée et d'un filet de sirop fudge au caramel. 2,99 $*.





Latte fudge au caramel : Savourez un bon Latte rehaussé d'un arôme de fudge au caramel, d'une garniture fouettée et d'un filet de sirop fudge au caramel. 3,59 $*.

Les nouvelles pâtisseries au café et boissons chaudes fudge au caramel de Tim Hortons® sont offertes partout au pays dans les restaurants participants pendant une durée limitée seulement.

*Les prix peuvent varier selon la région. Taxes en sus.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons®, qui fait partie de Restaurant Brands International, est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com .

