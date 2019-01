Moins, c'est mieux : selon un sondage, la majorité des Canadiens souhaitent simplifier leur vie





Les Canadiens indiquent que ce sont les tâches ménagères, l'épicerie et le désordre qui prennent le plus de temps

TORONTO, le 2 janv. 2019 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les Canadiens sont d'accord : il est temps de simplifier leur vie, comme le révèle un nouveau sondage de Simplii Financial. Qu'il s'agisse de bannir le désordre, de mieux gérer leurs courriels ou de passer moins de temps à effectuer des tâches courantes comme la lessive ou l'épicerie, la grande majorité des Canadiens (87 %) souhaitent que leur vie soit plus simple.

« Les Canadiens trouvent que leur vie est trop chargée, et de bien des façons; ils souhaitent alléger leurs tâches pour avoir davantage de plaisir. Le début de l'année est le moment idéal pour établir un plan en vue de réduire les pertes de temps et d'énergie et pour paver la voie à ce qui compte vraiment, a déclaré Corby Fine, vice-président, Simplii Financial. Pensez aux façons dont vous pourriez en faire moins - moins de désordre, moins de gaspillage, moins de dépenses - afin de faire davantage d'activités qui vous plaisent lors de l'année qui vient. »

Selon les 87 % de Canadiens qui souhaitent simplifier leur vie, les principales activités qui exigent beaucoup de temps, d'argent et d'énergie sont les suivantes :

lessive, tâches ménagères et entretien de la maison ( 47 % );

faire l'épicerie ( 40 % );

espace de vie encombré ( 40 % );

programme de conditionnement physique ( 39 % );

garage, sous-sol ou casier de rangement (37 %).

De plus, 29 % des Canadiens affirment qu'ils auraient avantage à simplifier leurs opérations bancaires et le paiement de leurs factures, alors que 26 % indiquent qu'ils devraient porter attention à leur boîte de réception de courriels.

Les tâches quotidiennes prennent beaucoup de temps aux Canadiens, selon le sondage. Alors que les deux tiers des répondants passent une heure ou plus à des activités courantes comme la lessive, certains reconnaissent qu'ils passent jusqu'à 20 minutes à choisir un restaurant (49 %), ce qu'ils mangeront pour souper (51 %) ou l'émission qu'ils regarderont pendant la fin de semaine (38 %).

Les jeunes Canadiens se tournent vers le numérique pour économiser du temps et de l'énergie

Alors que presque tous les Canadiens sont d'accord pour dire qu'ils feraient n'importe quoi pour rester dans la simplicité et économiser du temps et de l'argent (88 %), les jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) sont presque deux fois plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans ou plus de se tourner vers des outils numériques ou de les adopter pour y parvenir. En fait, au cours des 12 derniers mois, la vaste majorité des jeunes Canadiens ont opté pour le numérique en vue de faire l'épicerie, d'obtenir du service à la clientèle ou des conseils, ou encore de précommander un café.

En outre, lorsqu'il est question d'argent, le tiers (36 %) des répondants âgés de 18 à 34 ans indiquent qu'ils ont viré de l'argent en ligne à quelqu'un au cours de la dernière semaine, comparativement à 24 % des répondants âgés de 35 à 54 ans et à seulement 14 % de ceux âgés de 55 ans ou plus. Près du tiers des post-boumeurs (29 %) indiquent qu'ils n'ont jamais fait de chèque.

Alors que 70 % d'entre eux gardent encore de l'argent sur eux, les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de dire qu'il est uniquement destiné aux urgences, préférant payer par voie numérique lorsque possible.

« Il semble que nous n'avons jamais assez de temps et nous constatons que de plus en plus de Canadiens adoptent le numérique pour régler des choses, qu'il s'agisse de commander l'épicerie, de payer la gardienne ou d'ouvrir un compte d'épargne et de faire une demande de prêt ou de carte de crédit, affirme M. Fine. Ces petits changements peuvent également donner lieu à de grandes économies de temps, d'énergie et de coûts. »

Mettre fin au désordre pour faire place à plus de plaisir

Selon un sondage précédent, les Canadiens accordent plus d'importance aux expériences qu'aux choses et pour bon nombre d'entre eux, avoir plus de plaisir cette année pourrait signifier simplement de ranger leur placard, souligne Michele Delory, de Modern and Minimalist (en anglais seulement), conseillère certifiée en matière de méthode KonMari et de rangement à domicile.

« Une excellente façon de diminuer le temps perdu est de conserver ce qui vous procure le plus de plaisir et de vous débarrasser du reste », dit Mme Delory, qui participait à une table ronde dans le cadre d'un événement organisé par Simplii Financial et axé sur le minimalisme à Toronto. « Par exemple, si vous gardez uniquement vos vêtements favoris dans votre placard, vous passerez moins de temps à choisir un ensemble à porter, et lorsque chaque chose est à sa place, vous passerez moins de temps à trouver des articles et plus de temps à faire ce que vous voulez faire. »

Sondage de Simplii Financial TM sur la vie simple : Du 26 au 29 octobre 2018, un sondage en ligne a été mené auprès de 3 025 adultes canadiens choisis au hasard parmi les membres du panel en ligne Maru Voice Canada de Maru/Blue. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Ceci a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

Simplii Financial TM

Simplii Financial s'est donné pour mission d'offrir des services bancaires simples et explicites.

