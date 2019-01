Le président de China Media Group Shen Haixiong a adressé un message du Nouvel An à l'audience étrangère





PÉKIN, 2 janvier 2019 /CNW/ -- Le président de China Media Group, Shen Haixiong, a adressé un message du Nouvel An au public étranger le 1 er janvier 2019, par radio et en ligne, et a présenté ses meilleurs voeux.

Voici le texte intégral de son message:

Chers amis,

Au premier rayon du soleil, permettez-moi de joindre la voix de China Media Group à celle de tous mes collègues pour présenter les voeux les meilleurs au public étranger qui nous suit, vous souhaitant également une bonne année 2019.



Il y a plus de 1 300 ans, le grand poète chinois Wang Bo de la dynastie des Tang écrivait "Malgré la distance qui les sépare, les vrais amis se sentent toujours proches", lors de la prise de la nouvelle fonction de son ami, M. Du. Ce verset est juste et précis pour décrire ce que je ressens pour vous, mes amis, en ce moment.



Parce que pour vous, c'est peut-être une nouvelle voix. Oui, il vous souviendra qu'en vue de s'adapter aux nouvelles exigences du développement de l'intégration des médias multiformes du monde, il a été créé en mars dernier China Media Group, une plateforme médiatique qui intègre à ce jour Radio Chine internationale (RCI), CCTV, et China National Radio. À l'époque, l'internaute argentin Ricardo Huerta, a laissé un message sur les réseaux sociaux : "Félicitations pour la création de China Media Group ! Elle m'a fait comprendre que la Chine est toujours si proche, si belle, et elle m'a donné une meilleure perception de la force de l'amitié."



Grâce aux encouragements sincères de nos vieux amis et nouveaux amis, nous restons toujours fidèles à nos engagements initiaux ! China Media Group, nouvellement créé, est toujours chargé de ce genre de mission : informer le monde sur la Chine, et informer la Chine sur le reste du monde, tout en améliorant la compréhension et l'amitié entre les peuples du monde. Nous voulons faire mieux et vous satisfaire davantage !



Le président Xi Jinping répète souvent que : "le développement de la Chine a besoin du soutien mondial et la prospérité de la planète dépend du niveau de la contribution chinoise". Durant l'année écoulée, nous avons réalisé avec nos caméras, nos micros et nos stylos, des reportages consacrés aux événements importants qui ont favorisé la communication entre la Chine et le reste du monde. Il s'agit notamment des reportages sur la célébration du 40e anniversaire de la réforme et l'ouverture de la Chine, l'Exposition internationale d'importation de Chine, le Forum sur la coopération sino-africaine, reportages qui ont attiré l'attention du public.



Basés sur le principe de l'égalité et de la justice, nous avons fait entendre la voix de la Chine sur les sujets suivants : le maintien de la libéralisation des échanges commerciaux, la promotion de l'intégration mondiale sur le plan économique ainsi qu'à l'occasion du sommet de l'APEC et du G20. Tous ces reportages sont partagés par nos auditeurs.



Nous avons déployé des efforts pour faciliter le lien entre la Chine et le reste du monde, l'expérience d'utilisation des applications mobiles s'est nettement améliorée, notamment celles de "Chine-Russie" "Cinitalia" "Chine Japon Communication" "Chine Espagne Communication". Les interactivités concernant l'Organisation de coopération de Shanghai et l'Exposition internationale d'importation de Chine ont attiré l'attention de nos fans à travers le monde.



De plus en plus d'amis étrangers tombent amoureux de la Chine. Cela, à travers le volume important des activités que nous avons organisées cette année, qui ont attiré l'attention des médias du monde entier. Il s'agit entre autres du "Sommet des médias asiatiques du Forum Boao pour l'Asie", du "Forum Hong Qiao des médias et des think-tanks économique et financier", ainsi que du "carnaval des films chinois en Afrique", la plateforme "le théâtre chinois" et "Je suis fan de la Chine".



La nouvelle année marquera le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. China Media Group vous présentera une Chine réelle tous azimuts à trois dimensions dans une nouvelle ère.



L'année prochaine, des programmes de qualité supérieure qui vous plairont seront mis à votre disposition, vous démontrant avec les faits que la Chine est toujours le grand artisan de la paix mondiale, le contributeur du développement mondial et le défenseur de l'ordre international.



Les nouvelles technologies seront complètement utilisées dans notre travail, celles de la 5G, de l'intelligence artificielle, des données massives, de l'infonuagique, etc. Nous allons construire un média à grande diffusion conforme aux standards internationaux. Toutes ces améliorations ont un but : vous fournir de meilleurs services.



Je me rappelle de ce que notre vieil ami Iouri Tavrovski, sinologue russe, auteur du livre "Xi Jinping : à la réalisation du rêve chinois", a dit dans son message de félicitation : "Je suis convaincu que la conception chinoise de l'édification de la communauté de destin pour l'humanité sera le phare du développement du monde".



Il est vrai que nous partageons une même planète, que nous vivons dans un monde unique. Laissons-nous déployer des efforts pour construire une communauté de destin pour l'humanité, un monde beau, propre, ouvert et inclusif, marqué par la paix durable, la sécurité universelle et la prospérité commune.



Je vous souhaite encore une fois une bonne année ! Merci de votre attention !

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/803337/CCTV_Video_News_Agency.mp4

SOURCE CCTV Video News Agency

