Ce 1.1.2019 Artprice est accessible pour ses nouveaux clients chinois via Artron.net le site d'art le plus consulté au monde

2019 commence de la meilleure des façons pour Artprice et ses actionnaires! Comme prévu notre partenaire institutionnel chinois Artron a déployé sur sa home page principale http://www.artron.net à l'heure près le logo artprice.com et l'accès immédiat à nos abonnements haut de gamme.

Artprice est donc une des très rares sociétés occidentales à être accessible à ce jour depuis la Chine au coeur de l'Internet chinois.

Pour rappel, Artron.net enregistre plus de 5.4 milliards de visites par an et compte 3 millions de membres professionnels, qui sont le coeur de cible d'Artprice. Voir le lien https://zh.artprice.com/artron

thierry Ehrmann : "Nous avons franchi tous les obstacles, nous voici installés en Chine ! Je remercie Artron et son Président Wan Jie qui nous a ouvert les portes."

Le Président fondateur d'Artron Wan Jie déclare : "Nous partageons une vision commune et un sens de la perfection. Notre coopération qui a 9 ans va devenir une référence dans l'Histoire de l'Art mondial. 2019 sera un résultat économique exceptionnel pour nos deux groupes."

thierry Ehrmann : "Très bonne année 2019 à nos fidèles actionnaires!"

Au sujet d'Artron :

«Artron Art Group (Artron) présidé par son Fondateur Mr Wan Jie est un vaste groupe de l'industrie culturelle qui s'est engagé à hériter, à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science numérique avancée et des matériaux et métiers innovants.

Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des adeptes d'entrer dans le monde de l'art. Artron fête ses 25 ans. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

Sommaire des communiqués d'Artprice :

