Antengene Corporation lève 120 millions USD en financement de série B





SHANGHAI et SHAOXING, Chine, 2 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Antengene Corporation (Antengene), une société de traitements au stade clinique axée sur l'oncologie, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un financement de série B de 120 millions USD. Le financement de série B a été conjointement piloté par Boyu Capital et FountainVest, avec la participation de Celgene Corporation, WuXi AppTec et Taikang. Les investisseurs précédents, Qiming Venture Partners et TF Capital, ont également participé à ce tour de table. Ce nouveau tour de table fait suite à un financement de série A de 21 millions USD en 2017 qui était piloté par Qiming Venture Partners.

Fondée en 2017, Antengene est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de nouveaux traitements. Basée en Chine, Antengene s'est engagée à fournir des médicaments innovants et des traitements combinés pour les maladies aux forts besoins médicaux non satisfaits en Chine et dans la région Asie-Pacifique.

Le produit de ce financement servira principalement à financer le développement continu des principaux programmes de la société, ATG-008 et ATG-010 (selinexor) et d'autres actifs au stade clinique, afin d'élargir le pipeline de la société par le biais de la recherche et du développement internes et de partenariats externes et afin de préparer le lancement commercial de médicaments candidats à un stade avancé. Une installation de fabrication et de recherche de 169 984 pieds carrés située à Shaoxing, en Chine, actuellement en construction pour une fabrication conforme aux BPF, fournira à la fois l'approvisionnement en médicaments cliniques et commerciaux des produits du pipeline de la société.

ATG-010 (selinexor) est un inhibiteur sélectif d'export nucléaire (SINE) de pointe en développement clinique avancé pour le traitement de multiples hémopathies malignes et de tumeurs solides, y compris le myélome multiple, le lymphome à grandes cellules B diffus, le liposarcome, etc. ATG-008 est un inhibiteur de deuxième génération de TORC1/2 actuellement en phase de développement avancé pour le traitement du carcinome hépatocellulaire positif au virus de l'hépatite B (VHB+). Ce programme a également été sélectionné comme « Projet clé pour le développement de nouveaux médicaments en Chine ».

« Nous sommes reconnaissants pour le soutien et la reconnaissance de ces investisseurs prestigieux et bien établis, et pour notre vision commune de fournir des thérapies de pointe pour aider les patients atteints de maladies potentiellement mortelles. Nous sommes impatients de créer de la valeur pour les patients, les investisseurs et nos partenaires », a déclaré le Dr Jay Mei, fondateur, président-directeur général d'Antengene. « Ce tour de table de financement est essentiel à la croissance d'Antengene. Nous continuerons à maintenir et à faire progresser une R et D rigoureuse, axée sur la science et centrée sur le patient, tout en nous préparant activement à la commercialisation de nos principaux produits en Chine et dans la région Asie-Pacifique. »

