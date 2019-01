/R E P R I S E -- Bébés du jour de l'An : plus de 999 enfants naîtront au Canada le 1er janvier 2019, selon l'UNICEF/





Alors que nous entamons l'année 2019, l'UNICEF appelle les pays à respecter le droit de chaque nouveau-né à la santé et à la survie.

NEW YORK, le 1er janv. 2019 /CNW/ - D'après les estimations, 999 bébés naîtront au Canada le 1er janvier, a indiqué l'UNICEF aujourd'hui.

En plus de célébrer la nouvelle année, les villes du monde entier célébreront la naissance de leurs tout petits nouveaux résidents. Aux douze coups de minuit, environ 168 bébés devraient avoir vu le jour à Sydney, puis 310 à Tokyo, 605 à Beijing, 166 à Madrid, 317 à New York, 74 à Toronto, 51 à Montréal et enfin, 16 à Vancouver. Il est fort probable que les Fidji, dans le Pacifique, accueillent le premier bébé de l'année 2019 et les États-Unis, le dernier. Un quart de ces naissances auront lieu en Asie du Sud. D'après les estimations, plus de la moitié des naissances qui auront lieu aujourd'hui se produiront dans les huit pays suivants :

Inde -- 69 944 Chine -- 44 940 Nigéria -- 25 685 Pakistan -- 15 112 Indonésie -- 13 256 États-Unis -- 11 086 République démocratique du Congo -- 10 053 Bangladesh -- 8 428

Environ 350 000 bébés naitront au Canada en 2019. Tout au long de l'année, les familles y accueilleront une multitude de Logan et de Noah, d'Olivia et d'Emma. Cependant, dans plusieurs pays, incluant le Canada, de nombreux bébés n'auront pas le temps de recevoir un nom, car ils ne survivront pas à leur premier jour de vie.

La plupart des décès de nouveau-nés auraient pu être évitées

En 2017, près d'un million de bébés sont morts le jour même de leur naissance et 2,5 millions durant le premier mois de leur vie. Parmi ces enfants, la plupart sont décédés de causes qui auraient pu être évitées, telles que la prématurité, les complications lors de l'accouchement ou encore les infections comme la septicémie et la pneumonie, ce qui constitue une atteinte à leur droit fondamental à la survie.

« Pour cette nouvelle année, prenons la résolution de satisfaire les droits de chaque enfant, à commencer par le droit de survivre », a déclaré Rowena Pinto, chef des programmes à UNICEF Canada. « Nous pouvons sauver des millions de bébés en investissant dans la formation et l'équipement des agents de santé locaux afin que chaque nouveau-né naisse entre des mains expertes. »

L'année 2019 marquera également le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, que l'UNICEF célèbrera en organisant des événements dans le monde entier tout au long de l'année. Les gouvernements signataires de cette convention se sont notamment engagés à prendre des mesures visant à sauver la vie des enfants, en fournissant à chacun d'entre eux des soins de santé de qualité.

Au cours des trois dernières décennies, le monde a réalisé des progrès considérables en matière de survie de l'enfant, faisant baisser de plus de moitié le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Mais les progrès sont plus lents pour les nouveau-nés. Les bébés qui meurent durant le premier mois de leur vie représentent 47 % des décès d'enfants de moins de 5 ans.

« Nous souhaitons à l'ensemble des bébés nés au Canada cette année, une vie pleine de potentiel, de rires et de santé », a ajouté Rowena Pinto. « En ce jour de célébrations et de joie, nous avons une pensée pour tous ces bébés qui ne survivront pas à leur première journée. Au taux d'espérance de vie actuel, un enfant né au Canada en janvier 2019 a de grandes chances de voir le 22ième siècle, alors qu'il est peu probable qu'un enfant né en Côte d'Ivoire vive au-delà de 2074. »

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent agir sur les enjeux mondiaux de santé infantile

Aujourd'hui, UNICEF Canada lance sa campagne « Une chance de vivre », dans laquelle il demande que l'on investisse immédiatement dans des solutions de santé abordables et de qualité pour chaque mère et chaque nouveau-né. Ces solutions incluent notamment l'approvisionnement continu des établissements de santé en eau et en électricité, l'assistance qualifiée à la naissance, des fournitures et des médicaments en quantité suffisante pour empêcher et traiter les complications durant la grossesse, l'accouchement et la naissance, ainsi que le fait de donner les moyens aux adolescentes et aux femmes d'exiger des services de santé de meilleure qualité.

Le Canada a apporté une contribution significative aux taux de survie infantile dans le monde, mais 7 000 nouveau-nés meurent encore chaque jour de causes qui sont pour la plupart évitable. UNICEF Canada invite les Canadiennes et les Canadiens à mettre fin aux décès évitables chez les nouveau-nés en visitant le site unicef.ca et en signant la pétition pour signifier au gouvernement du Canada qu'il faut agir maintenant sur cet enjeu prioritaire.

"Nous pouvons et nous devons faire mieux. Cette année, nous devons renouveler nos efforts et notre engagement pour donner à chaque bébé une chance de survivre, de rire, de pleurer, de jouer et de grandir - une chance de recevoir un prénom et de vivre sa vie », a conclu Rowena Pinto.

Note aux rédactrices et rédacteurs :

Pour des estimations non arrondies et exhaustives sur les naissances et l'espérance de vie dans 190 pays, cliquez ici. Pour consulter les 10 prénoms de bébés les plus populaires dans 20 pays ainsi que le nombre de naissances dans 26 villes, cliquez ici. Les données sont tirées d'une collaboration entre l'UNICEF et World Data Lab (WDL).

Les estimations relatives au nombre de naissances s'appuient sur les indicateurs de période et les tables de mortalité des Perspectives de la Population mondiale 2017 des Nations Unies. À partir de ces ensembles de données, l'algorithme de WDL projette le nombre de naissances chaque jour par pays et par sexe, ainsi que l'espérance de vie correspondante. Des méthodes similaires ont été appliquées pour calculer le nombre spécifique de naissances dans plusieurs villes des États-Unis et d'autres pays ainsi que les estimations à l'échelle régionale. Les données proviennent également d'UN Data, de différents services gouvernementaux des États-Unis et d'organismes nationaux de statistique de plusieurs pays.

Pour télécharger des photos relatives à ce communiqué, rendez-vous ici.

