Réveillon du jour de l'An 2019 : les Émirats arabes unis enchantent le monde avec le spectaculaire gala d'Emaar au centre-ville de Dubaï





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 31 décembre 2018 /CNW/ - Dans un décor enchanteur, celui d'un spectacle inédit alliant feux d'artifice et projections laser sur l'emblématique Burj Khalifa, Emaar a ébloui le monde avec son Gala-réveillon du jour de l'An 2019. L'événement haut en couleurs a accueilli plus d'un million de convives au centre-ville de Dubaï, le méga-développement phare d'Emaar. L'un des temps forts a été l'hommage spécial rendu au cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le père fondateur des Émirats arabes unis, dont le centenaire de naissance a été célébré en 2018 digne de « l'Année de Zayed ».

Les diffusions du spectacle sur les médias sociaux, relayées grâce au partenariat d'Emaar avec TikTok, ont atteint plus d'un milliard d'utilisateurs. Le réveillon du jour de l'An 2019, offert par Emaar, diffusé en direct et retransmis en direct sur mydubainewyear.com, est l'une des célébrations du genre les plus regardées dans le monde entier. L'illumination de la façade de Burj Khalifa lui a valu deux autres records Guinness World : la « plus grande façade éclairée par DEL » et la « plus haute façade éclairée par DEL ».

Commentant l'événement, précisant que le spectacle est un hommage des Émirats arabes unis au monde entier et qu'il reflète l'esprit positif de la nation et sa vision cosmopolite, Mohamed Alabbar, président d'Emaar Properties, a déclaré : « Cette célébration est, pour nous, l'occasion de mettre en évidence la vision qui anime notre leadership en ce qu'elle consiste à créer une nouvelle ère de progrès, grâce à l'ouverture et à la collaboration, ici à Dubaï et aux Émirats arabes unis, pour le monde. »

Comme le veut le partenariat entre Emaar et TikTok, cinq couples chanceux de Chine, d'Inde et du Moyen-Orient se sont envolés pour Dubaï en plus de 55 influenceurs de premier plan qui ont fait la promotion de l'événement auprès de leurs suiveurs. Par ailleurs, Emaar a également tiré deux heureux gagnants, à l'issue de son concours de médias sociaux, pour profiter du spectacle à bord d'un hélicoptère. Plusieurs messages envoyés par le public sur les fils Twitter, Facebook et Instagram d'Emaar, @EmaarDubai, à l'aide du mot-dièse #2019MakeAWish, ont été diffusés sur Burj Khalifa.

Placé sous le thème de « temps et progression », le spectacle-réveillon du jour de l'An 2019 d'Emaar a commencé par des visuels inspirants sur la façade de Burj Khalifa, projetés pendant huit minutes, célébrant l'héritage de la nation. Pour couronner le tout, le plus long spectacle à ce jour est venu s'ajouter à l'attrait de la fontaine de Dubaï. Au fil du compte à rebours, alors que se déployait un spectacle pyrotechnique envoûtant, les Émirats arabes unis, Dubaï et Emaar ont souhaité au monde entier « Bonne Année », un message relayé en arabe, en anglais et en chinois.

Les personnes intéressées sont invitées à revivre l'événement en ligne sur le site mydubainewyear.com. Du 1er janvier à fin mars, Emaar présentera une version abrégée du spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs du centre-ville de Dubaï.

