Stingray signe une entente de distribution avec Altice USA





MONTRÉAL, 31 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray inc. (TSX: RAY. A; RAY. B.), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, termine 2018 sur une excellente note. La société a annoncé aujourd'hui une nouvelle expansion aux États-Unis avec la signature d'un accord de distribution avec Altice USA qui proposera aux millions d'abonnés Optimum et Suddenlink 50 chaînes audio Stingray Musique et des centaines de clips vidéo du catalogue sur demande de Stingray.



Selon les termes de l'accord, Stingray Musique et Stingray Vidéoclips seront inclus dans les forfaits de base d'Optimum et de Suddenlink. Altice peut également choisir de lancer d'autres services de Stingray, tels que des chaînes télé linéaires de vidéoclips, des produits d'abonnement vidéo à la demande et des applis télé.

«Stingray s'engage à se développer aux États-Unis et l'annonce de cet accord avec Altice constitue une étape importante dans la réalisation de cet objectif», a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous nous sommes toujours efforcés de proposer aux fournisseurs de télévision payante des services de musique de premier ordre. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'annoncer que les abonnés d'Altice célébreront la nouvelle année avec certains des meilleurs services de musique et de vidéo au monde. "

"Nous nous efforçons d'offrir à nos clients les meilleurs services de divertissements possibles et sommes heureux du nouveau partenariat avec Stingray", a déclaré Hakim Boubazine, coprésident et Chef des opérations d'Altice USA. « Nous sommes ravis de présenter aux abonnés de Optimum et Suddenlink un service de musique amélioré, avec de nouvelles offres de contenu et la musique qu'ils aiment. "

Aperçu des produits

? Stingray Musique : 50 chaînes audio numériques avec la meilleure musique dans tous les genres les plus populaires, y compris les artistes américains en tête des palmarès. Le service sera également fourni grâce à un lecteur Web et les abonnés accéderont à l'application mobile de Stingray Musique, qui comprend plus de 2 000 chaînes supplémentaires.

?Stingray Vidéoclips : Des centaines de clips gratuits sur demande dont dernières nouveautés de la pop, du rock, de la danse, du rock, de l'alternative, du punk, du heavy metal et de la musique préférée des enfants.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie dont le siège social est situé à Montréal et qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Plus de 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .



A propos d'Altice USA



Altice USA (NYSE : ATUS) est l'un des plus grands câblodistributeurs aux Etats-Unis fournissant des services Internet, de vidéo, de téléphonie, de connexions wifi et des solutions publicitaires et de contenu auprès de 4.9 millions de clients résidentiels et affaires dans 21 états sous les marques Optimum et Suddenlink.

