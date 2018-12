Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An





OTTAWA, le 31 déc. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An :

« Bonne année à tous!

« Ce soir, alors que nous nous réunissons avec nos familles et nos amis, je tiens à vous dire merci. Vous êtes à l'origine de toutes les réussites et de tous les moments importants que notre pays célèbre ce soir.

« Votre travail acharné, votre ambition, votre persévérance et votre gentillesse changent des vies et font de notre pays un endroit meilleur.

« Grâce à vous, nous entamons la nouvelle année en enregistrant le taux de chômage le plus bas en plus de 40 ans. Les salaires sont à la hausse et on compte aujourd'hui 800 000 travailleurs de plus qu'en 2015.

« Ensemble, nous avons conclu un bon accord pour le Canada en négociant un nouvel ALENA. Les Canadiens peuvent maintenant compter sur des emplois bien rémunérés et nos entreprises peuvent profiter de l'accès aux marchés dont elles ont besoin pour croître et prospérer.

« Nous avons accueilli le Sommet du G7, où les dirigeants mondiaux se sont engagés à investir 3,8 milliards de dollars dans l'éducation des femmes et des filles en situation de crise ou de conflit, soit le plus important investissement jamais réalisé dans le domaine. Nous avons également lancé la Charte sur les plastiques dans les océans, une initiative sans précédent visant à éliminer la pollution plastique et à protéger nos océans.

« Ici au pays, nous avons beaucoup à célébrer. Nous avons présenté la toute première loi nationale sur l'accessibilité au pays. Nous avons réalisé le plus important investissement de l'histoire canadienne dans le domaine de la recherche scientifique et nous avons salué le plus grand projet d'investissement du secteur privé jamais réalisé dans notre pays.

« Ensemble, nous poursuivrons sur cette lancée. Nous continuerons d'ouvrir de nouveaux marchés et de nous appuyer sur les progrès réalisés en vue de parvenir à une véritable réconciliation avec les peuples autochtones. Nous continuerons également de créer de nouveaux emplois tout en protégeant l'environnement.

« À compter de demain, le taux d'imposition fédéral, provincial et territorial combiné pour les petites entreprises au Canada sera en moyenne de 12,2 %, soit le taux le plus faible du G7. Par ailleurs, plus personne ne pourra polluer gratuitement au Canada. Nous mettons un prix sur la pollution afin de réduire les émissions et de lutter contre les changements climatiques.

« La résolution de notre gouvernement consiste à continuer de faire de vous et de tous les Canadiens, notre première priorité. Du matin au soir, vous travaillez fort pour faire en sorte que demain soit meilleur qu'hier et que cette année soit meilleure que la dernière.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une merveilleuse soirée. Nous vous offrons nos meilleurs voeux de santé, de paix et de bonheur pour l'année 2019. »

