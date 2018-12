Le Canada conclut une présidence du G7 réussie





OTTAWA, le 31 déc. 2018 /CNW/ - Dans le cadre de sa présidence du G7 en 2018, le Canada a réuni les différents pays pour créer de bons emplois pour la classe moyenne et investir dans la croissance économique qui profite à tous. Ils ont également réalisé des progrès pour faire avancer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, encourager la paix et la sécurité, lutter contre les changements climatiques, protéger nos océans et promouvoir les sources d'énergie propre.

Demain, le Canada cédera officiellement la présidence du G7 à la France pour l'année 2019. Pour souligner l'occasion, le premier ministre Justin Trudeau a fait valoir les accomplissements clés que le Canada et ses partenaires ont réalisés au cours de l'année.

Au cours du Sommet des dirigeants du G7 en juin dernier, les dirigeants ont discuté de l'avenir de l'économie mondiale. Ils se sont aussi entretenus sur leur responsabilité commune d'encourager une croissance économique durable qui profite à tous, en particulier à ceux qui risquent d'être laissés pour compte. Ils ont également réalisé des progrès en vue de défendre nos démocraties contre les menaces étrangères, de lutter contre les changements climatiques, de protéger nos océans et de promouvoir l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation des femmes.

Le Canada a également mis sur pied le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes. Grâce au Conseil, le thème de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes était au coeur de toutes les activités et initiatives de la présidence canadienne du G7. Lors du Sommet des dirigeants, le Canada et ses partenaires se sont engagés à investir près de 3,8 milliards de dollars dans l'éducation de qualité pour les femmes et les filles en situation de crise ou de conflit. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans le domaine. Quelques mois plus tard, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada a salué une contribution additionnelle de 527 millions de dollars de la part de ses partenaires. Ces fonds aideront les pays en développement à veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité et à une formation axée sur les compétences modernes. Ces engagements sans précédent démontrent que l'éducation est un élément clé pour faire avancer l'égalité des sexes et créer un monde plus égal et plus inclusif.

Le Canada a également réuni les pays pour lutter contre les changements climatiques et protéger nos océans et nos communautés côtières. Lors du Sommet des dirigeants, le Canada a lancé la Charte sur les plastiques dans les océans, qui a depuis été adoptée par 16 pays et 20 entreprises. La Charte présente des mesures concrètes pour réduire les déchets plastiques et protéger nos océans pour les générations à venir. Récemment, le Canada a également organisé la Conférence sur l'économie bleue durable avec le Kenya et le Japon. Notre pays s'est ainsi appuyé sur son leadership au sein du G7 pour préserver nos océans et assurer la résilience des côtes et des communautés côtières.

Au cours de sa présidence du G7 en 2019, la France fera progresser les grands dossiers que le Canada a défendus dans le cadre de sa propre présidence. Elle s'efforcera notamment de réduire les inégalités, de promouvoir l'égalité des sexes et l'accès à l'éducation, de lutter contre les changements climatiques et de protéger nos océans. Nous sommes impatients de travailler avec la France et nos autres partenaires du G7 l'année prochaine. Ensemble, nous pourrons poursuivre nos progrès à l'égard de ces défis importants.

« La présidence canadienne du G7 a donné lieu à des engagements, des investissements et des initiatives conjointes qui feront une différence dans la vie de millions de gens à travers le monde. Qu'il soit question de réduire la pollution plastique dans nos océans ou d'offrir aux femmes et aux filles vulnérables l'éducation dont elles ont besoin, les dirigeants et les partenaires du G7 ont montré encore une fois tout ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble et en prenant des mesures ambitieuses pour le bien des citoyens du monde et de notre planète. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En tant que dirigeants du G7, nous avons la responsabilité commune de renforcer la classe moyenne et d'aider nos citoyens à faire face aux incertitudes d'un monde qui évolue constamment. Je suis certain que la France poursuivra les efforts lancés lors de la présidence canadienne du G7. Elle pourra s'appuyer des progrès réalisés pour faire de notre monde un endroit plus sûr, plus égal et plus prospère. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

