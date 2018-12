L'hôtel Sheraton Zhuhai se félicite de la nouvelle année 2019 après une année -- 2018 -- remplie de distinctions





ZHUHAI, Chine, 31 décembre 2018 /CNW/ - L'hôtel Sheraton Zhuhai, fort du soutien du groupe Huafa et de Huafa Hotel Management Co, Ltd, lequel s'est conjugué avec l'appui durable de divers partenaires -- sociétés, médias d'information, sociétés de planification de conférences, agences de relations publiques, marchand en ligne et cybercommerces et agences de voyages -- a récemment remporté plusieurs prix, motif d'honneur et de joie qu'il souhaite partager avec tous ses fidèles.

Hôtel lauréat du Prix annuel du service de conférence de haute qualité

En septembre dernier, l'hôtel Sheraton Zhuhai a remporté le Prix annuel du service de conférence de haute qualité, décerné par la New Media Alliance, une association professionnelle qui regroupe Toutiao, Tencent, Baidu, Netease, Sina, Sohu et d'autres médias, pour ses installations exceptionnelles et son service de haute qualité. L'hôtel Sheraton Zhuhai n'oubliera jamais sa mission qui inscrit au coeur de celle-ci la promotion du progrès, l'innovation constante dans son offre service, l'amélioration de ses installations et une expérience de conférence de plus en plus enrichissante à l'endroit de ses invités de marque.

Prix du meilleur hôtel de conférence

Le 10 octobre 2018, lors de la Cérémonie de remise des prix du 10e anniversaire de City Traveler tenue à Shanghai, l'hôtel Sheraton Zhuhai a décroché le Prix du meilleur hôtel de conférence, placé sous le thème du 10e anniversaire du tourisme urbain, pour ses installations de conférence exceptionnelles et son service personnalisé. Ce prix prestigieux, une récompense du secteur pour la qualité du service de conférence d'un hôtel, rend aussi hommage au personnel de l'hôtel pour ses efforts incessants et ses prestations impeccables au quotidien. L'hôtel Sheraton Zhuhai continuera d'apporter une nouvelle vigueur au secteur de l'hôtellerie et d'offrir un service sans cesse amélioré aux voyageurs d'affaires qui franchissent ses portes.

Tête de la liste annuelle de recommandations de restaurants chinois

Fin novembre, le légendaire restaurant chinois Yue, situé dans le cadre exquis de l'hôtel Sheraton Zhuhai, a remporté l'honneur en se classant premier sur la Liste annuelle de recommandations de restaurants chinois de Target, l'un des chroniqueurs gastronomiques et critiques de restaurants qui font autorité en Chine. Alliant avec art des éléments d'architecture et de jardin classiques chinois à une poésie et calligraphie chinoise raffinée, le restaurant chinois Yue invite les voyageurs à apprécier le goût des quatre saisons depuis leur siège donnant sur la beauté de Macao à travers les baies vitrées.

