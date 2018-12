Le robot de patrouille tout?terrain ATRIS d'UBTech sélectionné par le parc Shougang de Beijing





Le parc accueille la plus grande grappe industrielle d'intelligence artificielle au monde

SHENZHEN, Chine, 31 décembre 2018 /CNW/ - UBTech, l'un des chefs de file à l'échelle mondiale en matière d'intelligence artificielle et de robotique humanoïde, a annoncé le 26 décembre 2018 la signature d'un accord avec le New Shougang High-end Industry Comprehensive Services Park (parc de services complets de l'industrie de pointe du nouveau Shougang, ou « parc Shougang »), dans le cadre duquel les deux parties collaboreront à la mise au point de projets de démonstration liés à des technologies de pointe. Par ailleurs, le même jour, le parc industriel de l'intelligence artificielle de Shougang a lancé ses activités. Le robot de patrouille tout?terrain ATRIS d'UBTech fournira, pour les besoins du parc, un soutien en matière de sécurité intelligente.

ATRIS améliore l'efficacité des patrouilles de sécurité dans le parc Shougang et réduit les coûts associés au personnel de sécurité du parc. UBTech prévoit continuer à travailler avec le parc Shougang pour promouvoir la mise sur pied de la communauté numérique d'intelligence artificielle et améliorer l'écosystème industriel caractérisé par les applications d'intelligence artificielle, et ce, dans le but de devenir un modèle pour le développement urbain continu de Beijing et d'appuyer l'accueil des Jeux olympiques d'hiver de 2022 par la ville.

À l'aide d'ATRIS, le parc Shougang peut établir un système de sécurité intelligent qui est rapide, efficace et souple, le tout pour bien appuyer les patrouilles de sécurité dans le parc. ATRIS est équipé de U?SLAM, une fonction de navigation autonome qui permet au parc Shougang de mettre sur pied une solution intelligente et complète pour les patrouilles de sécurité en planifiant les emplacements, les itinéraires et le temps associés à ces patrouilles en fonction de l'environnement et de la géographie des lieux. ATRIS s'adapte automatiquement à diverses caractéristiques routières complexes, y compris les chemins pavés, les marches et les routes en pente, en plus d'être capable d'effectuer des patrouilles de sécurité même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

ATRIS permet d'effectuer des patrouilles 24 heures sur 24 et de surveiller des zones sensibles du parc grâce à un système précis d'identification des personnes se trouvant dans son champ de vision, et ce, par temps nuageux ou brumeux, et même la nuit. ATRIS est également équipé d'un bouton d'appel d'urgence « SOS »; grâce à cette fonction, un appel d'aide est automatiquement fait lorsqu'une situation d'urgence est détectée, permettant ainsi une communication en temps réel avec le centre de sécurité du parc.

À propos d'UBTech

Fondé en 2012, UBTech est l'un des chefs de file à l'échelle mondiale de l'intelligence artificielle et de la robotique humanoïde. En 2018, UBTech a atteint une valeur de 5 milliards de dollars américains à l'issue de la plus importante démarche de financement jamais réalisée pour une société d'intelligence artificielle, mettant ainsi en évidence le leadership dont l'entreprise fait preuve au chapitre de la technologie.

