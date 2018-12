Cyclonis Password Manager reçoit la certification d'AppEsteem





Cyclonis Limited s'est conformé à l'examen et au processus d'approbation rigoureux d'AppEsteem pour obtenir la certification d'AppEsteem pour Cyclonis Password Manager, une application de gestion des mots de passe qui aide à stimuler la productivité en ligne en permettant d'accéder facilement aux mots de passe, de le chiffrer et de les organiser.

DUBLIN, 31 décembre 2018 /CNW/ - Cyclonis Limited est ravie d'apprendre que son outil de productivité et de gestion des mots de passe, Cyclonis Password Manager, a obtenu la certification très respectée d'AppEsteem. En devenant certifié AppEsteem, Cyclonis Password Manager a complété avec succès un examen rigoureux et exigeant, confirmant et se conformant aux normes élevées d'AppEsteem en ce qui concerne l'engagement à protéger les droits des consommateurs et des utilisateurs La certification de Cyclonis Password Manager, qu'il est possible de consulter à l'adresse https://customer.appesteem.com/certified?vendor=CYCLO, satisfait à plus de 100 exigences de certification des applications différentes qui couvrent un large éventail des normes les plus complètes de l'industrie des logiciels en matière de protection des consommateurs.

Patrick Morganelli, le porte-parole de Cyclonis Limited, a déclaré au sujet de la certification : «?Tout comme nos clients, nous ne pourrions être plus enchantés de recevoir la certification d'AppEsteem qui démontre plus encore notre engagement à protéger nos clients et à leur fournir en permanence les niveaux d'intégrité et de transparence attendus par les développeurs de premier plan en matière de pratiques logicielles éthiques. La certification d'AppEsteem permet à nos clients de savoir que notre politique vise à les mettre au premier plan et que notre mission consiste à assainir le secteur du téléchargement de logiciels.?»

Dennis Batchelder, le président d'AppEsteem a ajouté : «?L'annonce que Cyclonis Password Manager a reçu notre certification AppEsteem valide l'engagement de Cyclonis Limited à partager notre conviction que les consommateurs n'ont rien à craindre lorsqu'ils téléchargent, installent et utilisent des applications.?»

AppEsteem travaille régulièrement avec des fournisseurs de logiciels à travers le secteur, en plus des sociétés de lutte contre les logiciels malveillants, des plateformes logicielles, des groupes de consommateurs et des organismes de réglementation gouvernementaux. AppEsteem décourage sans cesse les pratiques frauduleuses en aidant à identifier les logiciels et services qui pourraient nuire aux consommateurs. En obtenant la certification d'AppEsteem, Cyclonis Password Manager s'inscrira dans un groupe de programmes qui s'engage à proposer les pratiques et normes de logiciels propres définies par les groupes du secteur. Par ailleurs, le logiciel comptera parmi les rares applications certifiées par AppEsteem qui contribuent à stimuler la productivité en ligne en organisant et chiffrant les mots de passe et autres données sensibles.

À propos de Cyclonis Limited

Cyclonis Limited, société irlandaise établie à Dublin, conçoit et développe des logiciels pour ordinateurs de bureau, mobiles et dans le nuage, des produits destinés à simplifier l'organisation et la gestion des données. Conçu pour aider les utilisateurs d'ordinateurs à simplifier leur vie en ligne, Cyclonis Limited est surtout connu pour le développement et la distribution de leur application Cyclonis Password Manager, une application experte de gestion de mots de passe qui combine un ensemble de fonctions utiles pour chiffrer, stocker et accéder facilement aux mots de passe et synchroniser les données des utilisateurs sur plusieurs appareils reliés à Internet. Les applications de Cyclonis Limited visent à rationaliser le processus d'organisation des volumes croissants d'informations que les utilisateurs d'ordinateurs traitent quotidiennement.

