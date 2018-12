Prolongation des délais de demande d'admissibilité au Concours canadien de journalisme pour les journaux communautaires et autres organes de presse précédemment inadmissibles





Les demandes doivent être reçues d'ici le 7 janvier

La date limite pour s'inscrire au CCJ de 2018 demeure le 15 janvier

TORONTO, le 31 déc. 2018 /CNW/ - Les journaux communautaires et autres organes de presse non télé-radiodiffusés qui publient du contenu original en ligne la plupart des jours de la semaine auront une semaine supplémentaire pour faire une demande d'admissibilité afin de participer au Concours canadien de journalisme de 2018.

Le conseil des gouverneurs de l'organisation a approuvé en septembre une révision des règles, notamment pour ouvrir le concours aux journaux communautaires pourvu qu'ils publient du contenu original (sur papier ou en ligne) au moins cinq jours par semaine. Cette nouvelle règle s'applique également aux organes de presse qui ne publient qu'en ligne au moins cinq jours par semaine. Comme par le passé, le concours n'est pas ouvert aux organes de presse dont la mission première et/ou la principale source de revenus est la radio ou la télédiffusion, de même qu'aux magazines ou publications de moins de cinq jours par semaine.

Pour déterminer l'admissibilité des organisations qui souhaitent participer au concours pour la première fois, les gouverneurs du CCJ ont approuvé un processus formel qui demande aux organisations de répondre à un questionnaire avant le 1er décembre. En raison des demandes reçues après la date limite, le processus a été rouvert et prolongé cette fois-ci pour une semaine supplémentaire.

Les organisations qui répondent aux critères et qui souhaitent présentement faire une demande d'admissibilité doivent remplir et soumettre un questionnaire d'ici le lundi 7 janvier à 13h HE. Les organisations qui seront acceptées seront avisées avant 17h HE le 8 janvier.

Pour obtenir le questionnaire ou davantage d'information, communiquez avec le directeur exécutif du CCJ Paul Woods ( exec@nna-ccj.ca ).

Le concours est ouvert aux candidatures depuis le 15 décembre et le restera jusqu'au 15 janvier. Le concours de 2018 couvre le travail effectué entre le 1er janvier le 31 décembre 2018.

On peut trouver plus d'information sur le site du CCJ ( nna-ccj.ca ):

