Le Sheraton Zhuhai Hotel accueille l'année 2019 à l'issue d'une année 2018 riche en récompenses





ZHUHAI, Chine, 31 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Avec le solide soutien de Huafa Group et de Huafa Hotel Management Co., Ltd., ainsi qu'avec le soutien et l'aide à long terme de plusieurs sociétés partenaires, médias d'actualité, sociétés de planification de conférences, sociétés de relations publiques, partenaires de commerce électronique et Internet, ainsi que d'agences de voyages, le Sheraton Zhuhai Hotel a récemment remporté plusieurs récompenses - un honneur et une joie que l'hôtel souhaite partager avec tous pour leur soutien.

Prix annuel du service hôtelier de conférence de haute qualité

Grâce à ses installations exceptionnelles et à son service de haute qualité, le Sheraton Zhuhai Hotel a remporté en septembre le Prix annuel du service hôtelier de conférence de haute qualité décerné par la New Media Alliance, qui se compose de Toutiao, Tencent, Baidu, Netease, Sina, Sohu et d'autres médias. Le Sheraton Zhuhai Hotel n'oubliera jamais sa mission stratégique : aller de l'avant, innover constamment dans le domaine des services, améliorer ses installations de services, et fournir à ses clients de marque des expériences de conférence de plus en plus abouties.

Prix du meilleur hôtel de conférence

Le 10 octobre 2018, la Dixième cérémonie anniversaire des prix de City Traveler a été organisée à Shanghai. Le Sheraton Zhuhai Hotel a remporté le Prix du meilleur hôtel de conférence dans le cadre du thème du Dixième anniversaire du tourisme urbain pour ses installations de conférence exceptionnelles et son service personnalisé. Ce prix constitue non seulement la reconnaissance du marché pour la qualité du service de conférence de l'hôtel, mais célèbre également les efforts incessants du personnel de l'hôtel ainsi que leurs performances impeccables dans leur travail quotidien. Le Sheraton Zhuhai Hotel continuera d'insuffler une nouvelle force au secteur hôtelier, ainsi que d'offrir un service de plus en plus abouti aux voyageurs d'affaires qui franchiront les portes de l'établissement.

Recommandation annuelle du restaurant chinois

Enfin, à la fin du mois de novembre, le légendaire restaurant chinois Yue, situé dans le magnifique décor du Sheraton Zhuhai Hotel, a remporté le prix de Recommandation annuelle du restaurant chinois de Target, l'une des critiques de restaurants les plus influentes en Chine. Combinant astucieusement l'architecture chinoise classique et les éléments de jardins avec la poésie chinoise raffinée et la calligraphie, le restaurant chinois Yue invite les voyageurs à découvrir les saveurs des quatre saisons depuis leur siège qui surplombe la beauté de Macao au travers de fenêtres en plancher de verre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802783/ZHUHAI_HUA_FA_award_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802784/ZHUHAI_HUA_FA_award_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802785/ZHUHAI_HUA_FA_award_3.jpg

Communiqué envoyé le 31 décembre 2018 à 09:15 et diffusé par :