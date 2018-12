L'Arabie Saoudite a livré des dérivés pétroliers évalués à 180 millions USD au Yémen depuis le mois d'octobre





RIYADH, Arabie saoudite, 31 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) a complété aujourd'hui la livraison de 93 000 tonnes de fioul au port d'Aden en vertu d'un décret royal Saoudien. La livraison faite aujourd'hui constitue la troisième tranche mensuelle d'une initiative de secours humanitaire Saoudienne en cours sous forme de dérivés pétroliers qui a fourni au Yémen 277 000 tonnes de fuel évalué à 180 millions USD au cours des trois derniers mois.

« La livraison et la distribution de ce fioul montrent à quel point le Royaume est engagé à assurer l'éclairage et le fonctionnement des générateurs en tout temps dans tout le Yémen ; une alimentation en électricité stable permet aux écoles, aux hôpitaux et aux installations d'infrastructures essentielles de fonctionner et de répondre à la demande du peuple Yéménite », a déclaré Mohammed Al Jaber, Ambassadeur Saoudien au Yémen et superviseur du SDRPY. « Nous soutiendrons toujours nos frères et nos soeurs du Yémen, et nous continuerons de le faire jusqu'à ce que tous les yéménites qui souffrent dans les conditions déplorables créées par l'insurrection Houthi appuyée par l'Iran puissent à nouveau vivre dignement. Avec un espoir renouvelé, j'attends avec impatience de voir arriver la fin du conflit et une paix durable. »

L'Aden Refinery Company distribuera la livraison de 93?000 tonnes de fioul faite aujourd'hui (64 000 de diesel et 29 000 de mazout) à 64 centrales électriques situées dans 10 gouvernorats du Yémen du sud, central, nord-central et oriental du Yémen (Taiz, Lahij, Aden, Abyan, Shabwah, Marib, Al-Jawf, Hadhramaut, Al-Mahra and Socotra). Les livraisons sont effectuées en vertu d'un décret royal Saoudien émis en août 2018 pour la fourniture de dérivés pétroliers à hauteur de 60 millions USD par mois dans le but de soutenir l'économie yéménite, améliorer les niveaux de vie et réduire la souffrance causée par les milices Houthi appuyés par l'Iran. On estime que 8,5 millions de personnes bénéficieront de cette subvention au Yémen.

