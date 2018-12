Choisissez la prévention de la conduite avec facultés affaiblies comme résolution du Nouvel An





OAKVILLE, Ontario, 31 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, invitent la population à commencer la nouvelle année du bon pied en s'assurant d'avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.



«?Peu importe la façon dont vous entendez célébrer le Nouvel An, si vous avez l'intention de consommer de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, n'oubliez pas de confier la conduite à un conducteur sobre, implore Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Personne ne veut marquer le début d'une nouvelle année avec une accusation de conduite avec facultés affaiblies ou, pire encore, une collision faisant des morts ou des blessés. Rien ne peut justifier de prendre le volant avec les facultés affaiblies, surtout lorsque nous avons des options de rechange.?»

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des dizaines de milliers sont blessées dans des collisions attribuables à l'alcool, le cannabis et d'autres drogues au volant. En effet, malgré les lois et les initiatives actuelles d'éducation et de sensibilisation, la conduite avec facultés affaiblies demeure l'une des principales causes criminelles de décès au Canada.

«?La plupart des gens feront le bon choix et planifieront leurs déplacements afin d'être sûrs d'avoir un conducteur sobre au volant, a affirmé Ryan Michel, président et chef de la direction, Allstate du Canada. Il reste toutefois des gens prêts à prendre le risque de conduire avec les facultés affaiblies et à mettre leur vie et celles des autres en danger. Soyez prévoyant, pensez aux autres et à vous-même?; faites le bon choix et assurez-vous d'avoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.?»

Si vous avez l'intention de boire ou de consommer du cannabis durant votre tournée des célébrations organisées pour les Fêtes, éliminez tout simplement la possibilité que vous conduisez avec les facultés affaiblies en prévoyant un moyen de transport sécuritaire avant de sortir :

Réservez une voiture d'Uber;

Prenez un taxi;

Utilisez le transport collectif;

Choisissez un conducteur désigné sobre;

Passez la nuit chez vos parents ou vos amis.

Lorsque vous recevez, vous assumez une certaine part de responsabilité pour la sécurité de vos invités. Voici quelques conseils très simples pour éviter que vos invités prennent le volant en état d'ébriété ou sous l'influence du cannabis :

Assurez-vous d'offrir un bon choix de nourriture et de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Servez les consommations vous-même afin d'être en mesure de surveiller la consommation de vos invités. Si vous voyez qu'un invité est déjà intoxiqué, arrêtez de lui servir de l'alcool. Cessez de servir l'alcool bien avant la fin de la soirée.

Essayez de surveiller la consommation et le degré d'intoxication des invités qui consomment du cannabis.

Renseignez-vous pour savoir comment vos invités ont l'intention de rentrer à la maison et quels sont ceux qui ont l'intention de conduire.

Si le service de covoiturage Uber est disponible dans votre région, téléchargez l'application.

Gardez les numéros de téléphone des services de taxi à portée de la main.

Soyez prêt à héberger vos invités au besoin.

Nous invitons toute personne à la recherche d'un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l'essai d'Uber ? l'application officielle de transport désignée de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance, est un chef de file parmi les producteurs de produits d'assurances auto et habitation. Cette compagnie se voue à offrir des produits de prévention et de protection pour toutes les étapes de la vie de nos clients. Au service des Canadiens depuis 1953, nous mettons tout en oeuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une septième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Rendez-vous sur www.allstate.ca pour en savoir davantage. Pour trouver des astuces et conseils liés à la sécurité, visitez le www.conseilsduquotidien.ca .

Communiqué envoyé le 31 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :