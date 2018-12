ATRIS, le robot patrouilleur tout terrain d'UBTech est sélectionné par le Shougang Park de Pékin





Le parc accueille le plus grand groupe industriel axé sur l'IA du monde

SHENZHEN, Chine, 30 décembre 2018 /PRNewswire/ -- UBTech, l'une des plus grandes entreprises mondiales spécialisées en intelligence artificielle et robotique humanoïde, a annoncé le 26 décembre 2018 la signature d'un accord avec le New Shougang High-end Industry Comprehensive Services Park (Shougang Park), en vertu duquel les deux parties vont collaborer sur le développement de projets pilotes high-tech. Le même jour, Shougang AI Industrial Park a également démarré ses activités. ATRIS, le robot patrouilleur tout-terrain d'UBTech fournira un support de sécurité intelligent pour le parc.

ATRIS améliore l'efficacité des patrouilles de sécurité dans le Shougang Park et réduit les coûts associés au personnel de sécurité du parc. UBTech prévoit de continuer à travailler avec Shougang Park pour promouvoir le développement de la communauté numérique s'appuyant sur l'intelligence artificielle et améliorer l'écosystème industriel caractérisé par les applications d'IA, dans le but de devenir un modèle pour le développement urbain qui s'opère en ce moment à Pékin et de soutenir l'accueil que la ville va réserver aux Jeux olympiques d'hiver 2022.

En utilisant ATRIS, Shougang Park peut créer un système de sécurité intelligente, rapide, efficace et flexible, sur lequel puissent s'appuyer les patrouilles de sécurité dans le parc. ATRIS est doté d'U-SLAM, une fonction de navigation autonome qui permet au Shougang Park de construire une solution intelligente et complète, destinée aux patrouilles de sécurité, en planifiant les emplacements, les itinéraires et les horaires pour ces patrouilles en fonction de l'environnement et de la géographie locale. ATRIS s'adapte automatiquement à un certain nombre de conditions routières complexes, dont les chemins pavés, les marches et les routes en pente. Il est en outre capable d'effectuer des patrouilles de sécurité, même dans de mauvaises conditions météorologiques.

ATRIS permet de faire des patrouilles 24 heures sur 24 et de surveiller des zones sensibles du parc grâce à l'identification précise des personnes qui se trouvent dans son champ de vision, même par temps nuageux, brumeux ou la nuit. ATRIS est également équipé d'un bouton d'appel d'urgence « SOS » qui appelle automatiquement à l'aide lorsqu'une situation d'urgence a été identifiée, ce qui permet une communication en temps réel avec le centre de sécurité du parc.

À propos d'UBTech

Fondée en 2012, UBTech est une grande entreprise mondiale spécialisée en IA et en robotique humanoïde. En 2018, UBTech a réalisé une valorisation de 5 milliards USD à la suite de la plus grande ronde de financement jamais réalisée pour une entreprise d'intelligence artificielle, ce qui a mis en exergue le leadership technologique de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802953/UBTech_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/802954/UBTech_2.jpg

