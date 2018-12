Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): la RDC attend les résultats de l'élection présidentielle





Les bureaux de vote ont été fermés dans toute la RDC à 17 heures, heure locale. Plus de 46 millions de Congolais ont été enregistrés pour élire le successeur du Président Joseph Kabila, qui dirige le pays depuis 17 ans.

A Kinshasa, qui compte 4 millions d'électeurs, 20% des bureaux de vote n'ont pas été ouverts faute de machines de vote électronique, - selon Aljazeera . Rappelons que les machines de vote ont été utilisées lors des élections présidentielles en RDC pour la première fois en Afrique. Les observateurs internationaux constatent que la communauté de la RDC s'adapte difficilement à l'utilisation de la machine de vote. En raison de cela, le processus de vote pour chaque personne prend de 5 minutes à 10 minutes, - selon AFRIC .

Il est important de noter que les élections en RDC ont eu lieu malgré la situation difficile dans le pays. Comme l'épidémie d'Ebola, des émeutes dans le pays et la mauvaise situation avec la logistique.

Auparavant, la Cour pénale internationale (CPI) avait émis un avertissement sévère à la suite de certaines informations faisant état de violences liées aux élections en République Démocratique du Congo. Le procureur de la CPI Fatou Bensouda a déclaré: "Quiconque incite ou participe à la violence de masse, en ordonnant, en sollicitant, en encourageant ou en contribuant de toute autre manière aux crimes relevant de la juridiction de la CPI est passible de poursuites devant la Cour", - selon Star .

Les résultats de l'élection présidentielle devraient être annoncés au début du mois de janvier.

