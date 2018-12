Alphinat annonce une perte de 347 138 $ pour l'exercice financier terminé le 31 août 2018





MONTRÉAL, 28 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphinat Inc. (TSX-VN : NPA) annonce une perte de 347 138 $ pour l'exercice financier terminé le 31 août 2018.



Au cours de l'année financière 2018, Alphinat a continué à concentrer la majorité de ses efforts à supporter ses partenaires et intensifier ses efforts de ventes auprès des municipalités et du gouvernement fédéral du Canada. Nous comptons parmi nos clients, 30 villes, dont une ville en Californie reconnu comme étant un important centre de la haute technologie, 5 Provinces canadiennes, 3 États américains et 2 départements français. De plus, SmartGuide est exploité par des agences de gouvernements fédéraux dans 4 pays.

Notre équipe a été impliquée dans divers projets stratégiques avec des délais de livraison très courts, démontrant d'autant plus à nos clients et partenaires les gains de productivité qu'offrent SmartGuide. Alphinat est constamment à la recherche de moyens de réduire le recours au code sur mesure et d'augmenter la réutilisabilité des actifs TI existants chez les clients. Ainsi, SmartGuide permet aux services informatiques de se concentrer sur l'infrastructure, les conventions techniques, les connexions aux systèmes existants et la sécurité, tandis que les experts métiers peuvent se concentrer à utiliser leurs connaissances et leur savoir-faire pour mettre en place et à améliorer les services en ligne tout en s'adaptant à un environnement commercial en constante évolution. SmartGuide a maintes fois démontré qu'il livre des solutions de type générique à des coûts de beaucoup inférieurs à des solutions développées à partir de code sur mesure.

Afin d'assurer une croissance plus importante, Alphinat a investi dans le « packaging » de SmartGuide sur deux axes principaux :

SmartGuide Portal Edition pour Dynamics 365 qui sera disponible en début d'année 2018, permettra d'optimiser la manière dont les clients conçoivent et déploient des services en ligne à partir de Microsoft Dynamics 365. Cette solution sera disponible en mode SaaS ainsi qu'en mode de déploiement dans les environnements du client ;

SmartGuide Municipal Cloud qui vise à offrir un environnement inégalé en matière de productivité pour les municipalités. Les municipalités pourront choisir parmi un catalogue de services aux citoyens, accélérant d'autant plus la mise en ligne de solutions comme des requêtes en ligne de services, des demandes de permis et de licences ainsi que de nombreux autres services aux citoyens et applications à usages internes.

Le portail CIVIQUE pour Amanda est notre toute dernière offre de produits dérivés basée sur les besoins des grandes villes. Elle a été développée avec l'aide de notre ville partenaire, de partenaires et d'employés dédiés, afin de donner une flexibilité accrue à la solution de licences, permis et conformité de Amanda du CSDC Systems. Nous attendons des livraisons plus actives en 2019 pour ce portail dédié à la suite de licences et de permis et conformité Amanda.

Au cours de 2018, l'équipe de R&D d'Alphinat a ainsi continué à faire évoluer SmartGuide afin de supporter les ambitions et les demandes de ses clients et de ses partenaires, tout en répondant aux orientations stratégiques de l'entreprise.

Pour l'exercice de 12 mois terminé le 31 août 2018, les produits se sont élevés à 1 116 781 $ comparativement à 1 660 492 $ pour la période correspondante de 2017. La perte nette pour l'exercice 2018 s'élève à 347 138 $, soit 0,007 $ par action (nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation), comparativement à un bénéfice net de 152 183 $, soit 0,003 $ par action (nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation), pour l'exercice 2017.

Les états financiers d'Alphinat et le rapport de gestion de la direction pour la période terminée le 31 août 2018 peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos d'Alphinat

Chez Alphinat, nous sommes motivés par la passion de rendre le développement d'applications à la portée de tous. Il nous a toujours semblé étrange que les personnes ayant la vision de l'apparence et du comportement d'une application finie ne soient impliquées qu'au début du processus. Après tout, quel meilleur moyen d'assurer le succès d'un projet que d'impliquer les individus le plus près des utilisateurs-finaux tout au long du processus?

C'est pourquoi nous vous apportons de nouvelles façons d'habiliter les bonnes personnes au bon moment dans le processus de développement d'applications. En même temps, nous travaillons constamment à réduire le besoin de coder afin de rendre le développement et la maintenance d'applications plus simples, tout en réduisant les risques d'erreurs.

Que vous choisissiez de développer vos applications à l'aide de notre plateforme « low-code » SmartGuide®, d'accélérer le lancement de votre projet avec l'une de nos applications pré-construites ou de faire appel à nous ou à l'un de nos partenaires pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à déployer de meilleures applications en un temps record. Visitez https://www.alphinat.com pour plus d'informations.

Par ailleurs, la compagnie annonce la démission de Pierre Paul Samson du conseil d'administration d'Alphinat afin qu'il puisse consacrer la totalité de son temps à sa société principale. « Nous remercions Pierre Paul pour ses années de service et ses judicieux conseils et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. » dit Curtis Page.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroitre l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

M. Curtis Page

Chef de la direction

Alphinat Inc.

(514) 398-9799 poste 225

Communiqué envoyé le 28 décembre 2018 à 21:30 et diffusé par :