L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - AUN; UGM

Reprise des négociations pour : Société : AURCANA CORPORATION Symbole à la Bourse de croissance TSX : AUN Reprise (HE) : 09 h 30 le 31 décembre 2018 Société : URBANGOLD MINERALS INC. Symbole à la Bourse de croissance TSX : UGM Reprise (HE) : 09 h 30...