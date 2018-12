Radisson annonce la clôture d'un placement privé de 446 000 $





ROUYN-NORANDA, Québec, 28 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. («Radisson» ou la «Société») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé sans courtier au montant global de 446 000 $ suivant l'émission de 2 787 500 actions accréditives au prix de 0,16 $.



La société a l'intention d'utiliser le produit brut du placement privé reliés aux actions accréditives en « frais d'exploration au Canada » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) au projet O'Brien détenue à 100% par la société situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac au Québec. La société renoncera aux frais d'exploration au Canada au plus tard le 31 décembre 2018.

Trois initiés ont participé au placement privé pour un montant de 75 000.00 $, résultant en l'émission de 468 750 actions accréditives de catégorie A. Cette opération constitue une « opération avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La société invoque les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.

La clôture finale du placement privé est assujettie au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX.

Suite à cette première clôture, 137 029 000 actions ordinaires de catégorie A de Radisson sont émises et en circulation.

En lien avec le placement privé, la Société a payé à certains intermédiaires des frais de démarchage en argent équivalent à 22 750 $.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l'intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, mai 2018).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez;



Mario Bouchard

Président et chef de la direction

819 277-6578

mbouchard@radissonmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com .

