L'application de protection contre les programmes malveillants, SpyHunter, obtient la certification d'AppEsteem





SpyHunter a obtenu la certification d'AppEsteem après avoir réussi un examen technique rigoureux et multiniveau basé sur plus de 100 exigences de certification pour applications (en anglais, App Certification Requirements ou ACR). EnigmaSoft obtient la certification très respectée d'AppEsteem pour sa solution logicielle anti-programme malveillant SpyHunter, démontrant ainsi l'engagement d'EnigmaSoft à protéger les droits des consommateurs et des utilisateurs. DUBLIN, 28 décembre 2018 /PRNewswire/ -- EnigmaSoft Limited fut extrêmement honorée d'apprendre qu'AppEsteem lui avait octroyé sa certification d'application très respectée pour SpyHunter, une solution logicielle anti-programme malveillant conçue pour détecter et supprimer les menaces persistantes et émergentes de programmes malveillants. Le processus de certification d'AppEsteem exige aux entreprises de se soumettre à une évaluation rigoureuse et exigeante, qui implique des analyses de fond détaillées en ce qui concerne les critères de protection des consommateurs et plusieurs niveaux de révisions techniques. Pour obtenir la certification d'AppEsteem, SpyHunter devait satisfaire plus de 100 différentes exigences de certification pour applications (ACR) et se conformer aux normes élevées d'AppEsteem pour prouver son engagement à protéger les droits des consommateurs et des utilisateurs. Le rapport de certification de l'application a été publié le 14 décembre 2018 et peut être consulté à l'adresse suivante : https://customer.appesteem.com/certified?vendor=ENIGM. Concernant la certification, le PDG d'EnigmaSoft Limited, Patrick Morganelli, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'avoir obtenu la certification d'AppEsteem. L'obtention de cette prestigieuse distinction prouve aux consommateurs et aux utilisateurs notre engagement indéfectible à servir et protéger nos clients et démontre la haute qualité et l'efficacité de notre logiciel SpyHunter, ce dernier jouant un rôle essentiel dans les domaines de la cybersécurité et de la protection de la vie privée. La certification d'AppEsteem va de pair avec les éloges de nos clients du monde entier et avec nos efforts constants pour les protéger moyennant des logiciels de cybersécurité de niveau avancé installés sur leurs ordinateurs à un prix abordable. » AppEsteem est une organisation d'évaluation de logiciels dont la mission est d'examiner et d'analyser des programmes logiciels pour fournir aux consommateurs et aux utilisateurs des informations techniques et des avis d'experts concernant la sécurité et la fiabilité des applications. Grâce à l'obtention de la certification d'AppEsteem, SpyHunter fera partie d'un groupe de développeurs de logiciels qui s'engagent à appliquer des critères de conception visant à protéger les consommateurs tout en démontrant la valeur réelle de leurs applications.

« Chez AppEsteem, nous avons identifié le besoin de fournir des directives et une supervision dans un secteur du logiciel en plein essor qui devrait toujours être accessible aux consommateurs pour l'ensemble de leurs services?», a déclaré le PDG d'AppEsteem, Dennis Batchelder. « EnigmaSoft a démontré une volonté claire d'intégrer nos efforts pour aider à définir les avantages de la distribution de logiciels sécurisés, et nous sommes ravis de certifier SpyHunter », ajoute-t-il.

EnigmaSoft est ? et a toujours été ? engagée à assurer la transparence de ses applications propres et avancées et à maintenir la confiance des consommateurs comme une de ses priorités.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société privée irlandaise dont les bureaux et le siège social international se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est principalement connue pour le développement et la distribution de SpyHunter , un logiciel dynamique et avancé de protection contre les programmes malveillants. SpyHunter a été certifiée par le programme Trusted Download de TRUSTe et a obtenu un score de 100 % dans les tests indépendants réalisés par AV-Test . SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la protection de la vie privée sur Internet et élimine les menaces de sécurité en s'attaquant à des problèmes tels que les logiciels malveillants, les rançongiciels, les chevaux de Troie, les faux programmes anti-logiciels espions et d'autres menaces de sécurité qui touchent des millions d'utilisateurs de PC sur le web.

Connectez-vous à EnigmaSoft sur Twitter | Facebook | Google+ | YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802706/EnigmaSoft___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 décembre 2018 à 14:33 et diffusé par :