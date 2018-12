Exploration Typhon Inc. : Mise à jour des travaux et placement privé





LAVAL, Québec, 28 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Typhon Inc. (TSX-V: TYP) (la «société») annonce la clôture d'un Placement Privé sans courtier par l'émission de 1 886 620 actions accréditives ordinaires à un prix de 0,06$ l'action, de 566 000 actions ordinaires à un prix de 0,05$ et de 2 452 620 bon de souscription, pour un produit brut total de 141 500$ CAN. Tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour se terminant le 28 avril 2019. Les administrateurs de la société ont souscrit à 14.13% des titres de ce placement.



Chaque bon de souscription permettra à son porteur de souscrire à une (1) actions ordinaires de Typhon au prix de 0,06$ l'action pour une période de 36 mois se terminant le 28 décembre 2021.

Mise à jour 2018

Typhon a réalisé au cours de l'année 2018 différents travaux de cartographie et d'arpentage centré sur la minéralisation dans le but de progresser dans la compréhension de l'environnement du projet.

Un levé Lidar a été réalisé sur une superficie de 8 km2 pour aider à la cartographie détaillée et à la caractérisation environnemental du secteur affecté par le projet.



Le site du décapage Fayolle a été photographié par un drone pour supporter la planification des prochains travaux.

Typhon utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration sur la propriété Fayolle.

Travaux 2019

La phase de travail proposée comprend un minimum de 15 sondages rapprochés qui seront forés avec un espacement de 15 à 20 mètres jusqu'à une profondeur verticale d'environ 50 mètres. L'objectif visé est de définir le contour de la minéralisation là où le roc est recouvert par une faible épaisseur de dépôts meubles. L'information recueillie permettra de positionner un échantillonnage en vrac et de débuter la demande de permis.

L'estimation de ressources indiquées du projet Fayolle est contenue dans 548 000 tonnes à une teneur moyenne de 5,75 grammes par tonne pour 101 326 oz, calculé avec une teneur de coupure de 2,5 g/t (« Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Fayolle Property », InnovExplo, 2013).

Extension de la date d'expiration de bons de souscription

La société a reçu l'approbation des autorités de réglementation, elle prolongera jusqu'au 30 décembre 2020 la date d'expiration d'un total de 2 820 000 bons de souscription, émit en vertu d'un placement privé complété le 30 décembre 2015. Les bons de souscription venaient à échéance le 30 décembre 2018, mais cette date est prolongée de 24 mois additionnels. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une (1) action ordinaire de la Société à un prix de 0,05$.

Suite à la réalisation du placement privé, il y a 41 475 136 actions ordinaires de Typhon émises et en circulation.

Personne qualifiée



M. Martin Demers, P. Géo. (OGQ) Personne Qualifiée selon les exigences du règlement 43-101, a supervisé la préparation du contenu technique de ce communiqué de presse.

