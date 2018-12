Le gouvernement du Québec alloue 50 000 $ pour les festivités du Jour de l'An à Québec





QUÉBEC, le 28 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 50 000 $ à l'organisme Action promotion Grande Allée pour la tenue du Jour de l'An à Québec qui se tiendra du 28 décembre au 1er janvier prochains.

Durant quatre jours, la Grande Allée deviendra piétonnière et aura des airs de fête. Au son de la musique traditionnelle, les visiteurs pourront, entre autres, prendre place dans la grande roue et se rassembler aux nombreux bars extérieurs ou sur les terrasses chauffées. Le 31 décembre sera la soirée de la grande célébration avec de la musique techno, des spectacles son et lumière avec des éléments pyrotechniques, sans oublier le grand décompte.

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer cette fête qui souligne le passage à la nouvelle année dans la capitale nationale. Celle-ci embrasse la tendance actuelle des grandes villes du monde de faire du nouvel an une occasion de se réunir et de festoyer. Forts de l'expérience acquise par le passé, les organisateurs travaillent depuis plusieurs mois pour offrir à la population et aux visiteurs une programmation des plus enlevantes. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer le début de l'année 2019! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

L'aide financière accordée provient du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN) du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Doté d'une enveloppe annuelle de près de 5,8 M$, le FDERCN vise à soutenir la réalisation de projets ayant des répercussions sur le développement économique et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

