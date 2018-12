Les Canadiens de la classe moyenne disposeront de plus d'argent en 2019





GATINEAU, QC, le 28 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada contribue à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens de la classe moyenne. En 2019, grâce aux changements qu'apporte le gouvernement, les Canadiens de la classe moyenne auront un salaire plus élevé, comparativement à 2015, et les changements apportés au Régime de pensions du Canada (RPC) feront en sorte qu'ils recevront davantage d'argent au moment de la retraite.

Combinés, les changements apportés aux prestations d'assurance-emploi, la bonification du RPC et la baisse d'impôt pour la classe moyenne signifient qu'une personne vivant seule ayant un revenu de 48?000 $ économisera presque 60 $ en retenues sur sa paye en 2019, comparativement à 2015. Pour une personne vivant seule ayant un revenu de 75?000 $, cela représenterait une économie de presque 210 $.

En plus de ces économies, à compter de 2019, le gouvernement du Canada mettra en oeuvre la bonification du RPC, en augmentant les prestations et les cotisations pour améliorer la sécurité du revenu de retraite des travailleurs d'aujourd'hui afin de les aider à maintenir leur niveau de vie lorsqu'ils quitteront la population active. Pour les jeunes Canadiens, cela représente une augmentation de près de 50 %.

Le gouvernement fait également des investissements qui continueront d'améliorer la vie des Canadiens et des familles. À titre d'exemple, une famille typique de quatre personnes de la classe moyenne recevra, en moyenne, environ 2?000 $ de plus chaque année, grâce à la baisse d'impôt pour la classe moyenne et à l'Allocation canadienne pour enfants.

Des initiatives comme celles-ci appuient l'engagement général que prend le gouvernement du Canada pour améliorer le bien-être de tous les Canadiens, renforcer la classe moyenne et aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Citations

« Tous les Canadiens méritent une chance réelle et juste de réussir, peu importe l'endroit où ils habitent ou d'où ils viennent. C'est pourquoi nous veillons à ce que les Canadiens de la classe moyenne disposent de plus d'argent en leur donnant accès à un meilleur régime de retraite et à des mesures de soutien améliorées lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les Canadiens méritent une retraite juste et digne après des dizaines d'années de travail acharné. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a pris l'initiative de renforcer et d'améliorer le Régime de pensions du Canada. Ces changements aideront les travailleurs d'aujourd'hui à planifier leur retraite tout en mettant en place des systèmes solides qui soutiennent les Canadiens aînés. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

La vigueur de l'économie canadienne en 2018 contribue à la baisse du taux de cotisation à l'assurance?emploi : avec 219 000 personnes de plus qui travaillent, et moins de demandes de prestations d'assurance-emploi sont présentées.

Le taux de cotisation de 2019 de 1,62 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable, en baisse par rapport au taux de 1,66 $ de 2018, représente une réduction de 26 cents par rapport au taux de 1,88 $ de 2016, depuis que le gouvernement a annoncé de nouvelles améliorations aux prestations d'assurance?emploi et aux autres programmes.

par rapport au taux de 1,88 $ de 2016, depuis que le gouvernement a annoncé de nouvelles améliorations aux prestations d'assurance?emploi et aux autres programmes. Pour appuyer les entrepreneurs canadiens qui travaillent fort, le gouvernement a adopté des baisses du taux d'imposition des petites entreprises pour le faire passer de 10,5 % à 10 % le 1er janvier 2018, puis à 9 % à compter du 1er janvier 2019.

En décembre 2015, le gouvernement a instauré une réduction d'impôt pour les Canadiens de la classe moyenne. Afin de compenser cette baisse d'impôt pour la classe moyenne, le gouvernement a demandé aux Canadiens les plus riches de payer un peu plus. Un nouveau taux d'imposition du revenu de 33 % a donc été établi pour les particuliers dont le revenu imposable annuel est supérieur à 200?000 $.

Les changements supplémentaires apportés au RPC permettront d'offrir des prestations plus élevées aux parents dont le revenu diminue après la naissance ou l'adoption d'un enfant, aux personnes atteintes d'une invalidité, aux particuliers qui deviennent veufs à un jeune âge et à la succession de cotisants à faible revenu. Ces changements sont considérés comme la plus importante réforme du RPC en 50 ans.

