Weatherford annonce une offre publique d'échange et d'enregistrement visant des billets de premier rang à 9,875 % déjà émis et échéants en 2025

BAAR, Suisse, 28 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui que Weatherford International, LLC (« Weatherford Delaware »), une société à responsabilité limitée du Delaware et une filiale indirecte en propriété exclusive de la société, offre d'échanger des billets de premier rang à 9,875 % échéants en 2025, représentant un capital total de 600 millions USD, émis dans le cadre d'un placement privé le 28 février 2018 (les « billets privés »), pour un montant en capital global allant jusqu'à 600 millions USD de billets de premier rang à 9,875 % échéants en 2025 qui ont été enregistrés sous le Securities Act de 1933, tel que modifié (les « billets d'échange »). Les billets privés et les billets d'échange sont des obligations non garanties de premier rang de Weatherford Delaware et sont garantis par la société et Weatherford International Ltd., une filiale indirecte en propriété exclusive de la société.

L'offre publique d'échange vise uniquement à satisfaire les obligations de Weatherford Delaware en ce qui concerne l'enregistrement des billets privés. Weatherford Delaware a accepté, en vertu d'un contrat de droits d'enregistrement conclu par Weatherford Delaware dans le cadre de la vente des billets privés, de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une déclaration d'enregistrement relative à l'offre publique d'échange aux termes de laquelle les billets d'échange, contenant des termes essentiellement identiques à ceux des billets privés, seraient offerts en échange des billets privés qui sont offerts par les détenteurs de ces billets. La déclaration d'enregistrement a été déclarée en vigueur d'après la SEC.

L'offre publique d'échange expirera à 17 h, heure de New York, le 28 janvier 2019, sauf prolongation. Les billets privés offerts dans le cadre de l'offre d'échange peuvent être retirés à tout moment avant la date d'expiration en suivant les procédures décrites dans le prospectus de l'offre publique d'échange. Tous les billets privés non offerts à l'échange dans le cadre de l'offre publique d'échange resteront en circulation et continueront de générer des intérêts, mais ne conserveront aucun droit en vertu du contrat de droits d'enregistrement, sauf dans des circonstances limitées.

Les conditions de l'offre publique d'échange sont décrites dans le prospectus d'offre publique d'échange et la lettre d'envoi s'y rapportant. Les demandes d'assistance ou de copies du prospectus de l'offre publique d'échange et de la lettre d'envoi s'y rapportant doivent être adressées à l'agent d'échange, par courrier recommandé et certifié, par courrier ordinaire ou par service de messagerie à l'adresse DB Services Americas, Inc., à l'attention de : Reorg. Department, 5022 Gate Parkway, Suite 200, Jacksonville, FL 32256.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique d'échange ni une sollicitation d'offre publique d'échange de billets privés. L'offre publique d'échange est faite uniquement dans le prospectus d'offre publique d'échange et uniquement à des personnes et dans des juridictions autorisées par la loi.

À propos de Weatherford International plc

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères fournissant à l'industrie du pétrole et du gaz des solutions, technologies et services innovants. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays et possède un réseau d'environ 710 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 28 450 personnes.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment ceux concernant le moment choisi pour l'offre publique d'échange. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les termes « penser », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « prévoir », « est susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « aurait », « va être », ou des expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. De tels énoncés sont assujettis à d'importants risques, hypothèses et incertitudes. Les facteurs importants connus qui pourraient avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs sont décrits dans les documents que la société a déposés à la SEC, y compris la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q pour les trimestres suivants et les facteurs de risque précisés dans d'autres dépôts auprès de la SEC. Weatherford ne s'engage nullement à corriger ou mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, de futurs événements ou pour toute autre raison, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

