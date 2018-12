Le nouvel ensemble de laveuse-sécheuse TWINWash À double capacité de LG établit la nouvelle norme en matière de lavage





Découvrez la toute nouvelle solution ingénieuse de mini laveuse sur piédestal

et de laveuse et sécheuse à chargement frontal de LG au CES 2019.

TORONTO, le 27 déc. 2018 /CNW/ -Lauréat du prix de l'innovation au CES 2019, le système de laveuse et sécheuse TWINWashMC à grande capacité de LG sera lancé le mois prochain à Las Vegas. Cet ensemble complet composé d'une laveuse à ultra grande capacité, d'une laveuse pratique SideKickMC sur piédestal et d'une sécheuse avec pompe à chaleur à DOUBLE inverseur offre la possibilité d'effectuer deux brassées à la fois pendant qu'une troisième sèche à basse température. La solution de lavage révolutionnaire de LG est également dotée du Wi-Fi et de la technologie SmartThinQMD afin d'en accroître la facilité d'utilisation et de rendre l'expérience de lavage à la maison plus intelligente.

Le nouveau système de laveuse et sécheuse à grande capacité comprend une laveuse TWINWash à chargement frontal de LG de 27 pouces et une sécheuse dotée de la pompe à chaleur à DOUBLE inverseur qui offre plus d'avantages pour l'utilisateur. Pendant que vous utilisez la laveuse principale pour les plus grandes brassées, l'unité SideKick inférieure vous permet d'effectuer de plus petites brassées ou de nettoyer les vêtements demandant des soins plus délicats. Offrant une plus grande capacité de chargement et la possibilité d'effectuer deux brassées en même temps, le système TWINWash de LG convient parfaitement aux grandes familles et peut contenir une douillette de très grande taille et un ensemble complet de literie simultanément.

Cette laveuse sophistiquée procure de la lessive plus propre en peu de temps grâce aux technologies de pointe de LG, comme la technologie TurboWashMC360°, qui fait appel à cinq puissants jets et à la technologie 6MotionMC pour permettre à l'eau de pénétrer plus profondément dans les tissus. La pompe à chaleur à double inverseur de la nouvelle sécheuse vous permet de réaliser davantage d'économies d'énergie. En outre, grâce à une température de séchage plus basse, vos vêtements durent plus longtemps et rétrécissent moins. Le condenseur à nettoyage automatique élimine les peluches et les débris du condenseur pour permettre une meilleure circulation de l'air et éviter aux propriétaires de la maison d'effectuer cette tâche. Le résultat : un séchage de qualité supérieure garanti.

Le duo de laveuse et sécheuse TWINWash est équipé du Wi-Fi et de la technologie SmartThinQ et est compatible avec l'Assistant Google et Alexa d'Amazon. L'utilisateur peut mettre en marche ou éteindre les appareils, commencer une brassée et la mettre en pause, suivre la progression du cycle et plus encore au moyen des commandes vocales et d'une application pour téléphone intelligent. Grâce au jumelage intelligent, vous n'aurez plus besoin de choisir manuellement le cycle de lavage, puisque la technologie intelligente de LG vous proposera le réglage optimal.

« Notre appareil TWINWash, lancé en 2015, démontre la volonté de LG de peaufiner constamment ses appareils de lessive afin d'offrir une commodité accrue à l'utilisateur, a déclaré Song Dae-hyun, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. En continuant d'améliorer nos technologies de base, nous serons toujours en mesure d'offrir des produits intelligents qui simplifient la vie. »

Le TWINWash doté de la technologie TurboWash360° et la sécheuse dotée de la pompe à chaleur à DOUBLE inverseur de LG seront offerts dans un nouveau fini en acier noir et donneront une allure luxueuse à n'importe quelle maison.* Venez découvrir ces appareils et d'autres produits de lavage perfectionnés de LG au CES 2019 du 8 au 11 janvier, au kiosque n° 11100 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas.

* Les caractéristiques techniques et les fonctionnalités peuvent varier en fonction du marché.

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits futuristes dotés de l'intelligence artificielle. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe, et est déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs du monde entier en créant des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions d'air intelligemment conçus. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi qu'un fonctionnement efficace, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.



La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

