En route vers l'avenir : GAC célèbre les étapes parcourues par ses processus à énergies nouvelles et donne le coup d'envoi de son projet d'entreprise avec Aisin AW

La première phase du projet de GAC Group portant sur sa nouvelle usine intelligente et écologique à énergies nouvelles (« l'Usine ») est terminée. Représentant une valeur de 4,7 milliards RMB ( 680 millions USD ), l'Usine fera démarrer sa production en mai 2019, dans le but d'atteindre une capacité de production annuelle de 400 000 véhicules ;

GAC Motor et Aisin AW ont ouvert la nouvelle coentreprise grâce à un investissement de 2,13 milliards RMB ( 310 millions USD ), et la valeur annuelle de la production dépassera les 3,5 milliards RMB ( 500 millions USD ), visant une capacité de production annuelle de 400 000 unités à transmission automatique.

GUANGZHOU, Chine, 28 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le célèbre constructeur automobile chinois GAC Group, société mère de GAC Motor, a achevé, le 23 décembre, la construction d'une nouvelle usine intelligente et écologique à énergies nouvelles (« l'Usine »). Cela s'intègre dans le cadre de la première phase de son projet visant à atteindre une capacité de production de 200 000 véhicules électriques par an dans le parc industriel, au service du développement des véhicules électriques et intelligents (« le Parc industriel »). GAC Motor et Aisin AW CO, LTD (« Aisin AW »), une filiale d'Aisin Seiki, ont également organisé, le même jour, une cérémonie de pose de la première pierre dans le Parc industriel, qui illustre leur projet de coentreprise destinée à la fabrication de transmissions automatiques. Des représentants des gouvernements provinciaux et municipaux, Zeng Qinghong, président de GAC Group, Feng Xingya, directeur général de GAC Group, des représentants du personnel, des sociétés d'investissement, des partenaires et des représentants des médias ont assisté à l'évènement.

Une nouvelle usine au service des énergies nouvelles et des nouvelles technologies

Représentant une valeur de 4,7 milliards RMB (680 millions USD), l'Usine est le premier projet du Parc industriel et elle a vu sa construction débuter en septembre 2017. L'usine va lancer sa production en mai 2019, dans le but d'atteindre une capacité de production annuelle de 400 000 véhicules. GAC New Energy lancera au moins deux modèles de véhicules électriques par an par la suite, pour étoffer sa gamme de produits et offrir de nombreuses options aux consommateurs.

L'avenir des véhicules se décline sous les thèmes de l'électrique, du mondial, du en ligne et du partage, ce qui reflète l'importance de la technologie de conduite automatisée. En 2011, GAC Group a lancé sa propre R & D axée sur la technologie de conduite automatisée. Le modèle Aion S, équipé d'un système de conduite à automatisation partielle de niveau 2, sera lancé en 2019 et sera également le premier modèle de véhicule à énergie nouvelle fabriqué en série, utilisé pour développer un système de conduite à forte automatisation, de niveau 4. Un nouveau modèle de véhicule développé par GAC Motor et équipé d'un système de conduite à automatisation conditionnelle de niveau 3 sera fabriqué dans un avenir proche.

Une alliance puissante, une chaîne logistique mondiale plus solide

Le même jour, GAC Motor et Aisin AW ont également organisé une cérémonie de pose de la première pierre dans le Parc industriel, pour illustrer le projet de coentreprise dédiée à la fabrication de transmissions automatiques. Au mois d'avril, GAC Motor et Aisin AW ont signé un accord de collaboration exhaustive en vue de l'ouverture de la nouvelle coentreprise. Le projet bénéficiera d'un investissement de 2,13 milliards RMB (310 millions USD) et le premier produit entrera en production d'ici fin 2020, dans le but d'atteindre une capacité de production annuelle de 400 000 unités à transmission automatique.

M. Yu Jun, président de GAC Motor, a déclaré : « Quand la construction sera terminée, le projet de coentreprise apportera des avantages économiques et sociaux remarquables. La valeur annuelle de sa production devrait se chiffrer à plus de 3,5 milliards RMB (500 millions USD). Il créera de nombreux emplois locaux et permettra de former un plus grand nombre de professionnels dans le domaine de la fabrication des transmissions automatiques ».

Fondé en 1969, Aisin AW est le premier fabricant mondial de systèmes de transmission automatique et de navigation automobile. La transmission automatique à six rapports, qui devrait être fabriquée dans le cadre du projet de coentreprise, a été largement installée dans les véhicules de GAC Motor, notamment les modèles GS8 et GS4.

Dans le cadre de son engagement à produire des véhicules de grande qualité, GAC Motor a noué des partenariats stratégiques avec 18 des plus grands fournisseurs automobiles mondiaux, notamment Michelin, Denso, Continental, dans des secteurs tels que les pièces principales et les technologies intelligentes, ce qui permet à sa chaîne logistique mondiale de respecter les normes les plus élevées du secteur. La coentreprise formée par GAC Motor et Aisin AW permettra à GAC Motor d'assurer un développement encore plus durable de son approvisionnement en pièces et composants très performants et de renforcer sa chaîne logistique mondiale.

