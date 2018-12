Bombardier annonce la vente de quatre avions d'affaires Global 6000 à un client anonyme





L'avion Global 6000 livre performance, fiabilité et technologie de pointe

Avec une aile au design évolué, l'avion Global 6000 assure un vol en douceur procurant un confort exceptionnel, et affiche la cabine la plus large de sa catégorie

MONTRÉAL, 27 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l'honneur d'annoncer la vente de quatre avions d'affaires Global 6000 à un client anonyme. La transaction est estimée à quelque 310 millions $ US, au prix courant et incluant un contrat de services.

La cabine Premier, contemporaine et raffinée, offerte dans les avions Global 5000 et Global 6000, a été inspirée par l'intérieur de l'avion d'affaires Global 7500, gagnant d'un prix Red Dot.

L'avion Global 6000 de Bombardier, fiable et polyvalent, peut franchir 6 000 milles marins (11 112 km) à Mach 0,85 avec huit passagers* et quatre membres d'équipage, reliant Moscou à Los Angeles sans escale.*

Cet avion offre la plus grande alimentation électrique disponible dans sa catégorie en configuration standard, fournie par quatre génératrices à fréquence variable et par un groupe auxiliaire de bord, pour une fiabilité à toute épreuve durant de longues missions. Le poste de pilotage Bombardier Vision est doté d'un affichage tête haute avec une vision améliorée et une vision synthétique.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont totalisé 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

