Dès le 1er janvier 2019, les usagers du transport en commun du Richelain seront voyagés par Transdev

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 27 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À compter du 1er janvier prochain, les usagers du transport en commun de Candiac, Saint-Philippe et Laprairie monteront à bord des autobus de Transdev. Transdev est heureuse de cette nouvelle entente avec exo, elle assurera le transport des usagers de Le Richelain pour une période de 18 mois avec la possibilité de prolongation de 12 mois. Transdev ajoute ainsi à ses contrats actuels plus de 1.5 millions de déplacements de plus par an, ce qui porte l'ensemble des déplacements annuels à plus de 25 millions au Québec seulement.

Transdev transporte quotidiennement des dizaines de milliers d'usagers de la rive-sud de Montréal et ce nouveau contrat obtenu suite à un appel d'offres émis par exo, positionne Transdev comme le plus important transporteur privé de personnes au Québec. Plusieurs municipalités transigent avec Transdev par le biais d'exo, sur la rive-nord et sur la rive-sud de Montréal. De plus, Transdev exploite le service d'autobus Limocar qui relie Montréal à Sherbrooke en passant par les villes des Cantons-de-l'Est.

«Je me réjouis de cette entente, nous sommes prêts, nous avons embauché des conducteurs et employés d'entretien, qui s'ajoutent à notre équipe actuelle et qui assureront le transport des usagers en toute sécurité.» C'est en ces termes que monsieur Arthur Nicolet, Chef de la direction de Transdev Canada a qualifié ce nouveau contrat qui débute le 1er janvier.

Avec 83 000 collaborateurs implantée dans 20 pays, Transdev est une référence mondiale en mobilité durable et en transport multimodal. Elle réunit dans son offre plusieurs options de transport collectif. Le Groupe exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux de tramway. Au Canada, l'équipe Transdev compte 1?300 employés. Ceux-ci opèrent environ 700 véhicules et offrent plus de 1?000?000 d'heures de service dans plus de 100 municipalités, commissions scolaires et régions partout au Canada. Transdev offre des solutions de mobilité innovantes pour répondre efficacement aux besoins de toutes les communautés.

