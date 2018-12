QUANTIC NANOTECH présentera le premier système de santé numérique, portable, contribuant au traitement de l'arthrose, lors du CES 2019 à Las Vegas





MADRID et LAS VEGAS, December 27, 2018 /PRNewswire/ --

QUANTIC NANOTECH, une division produit du groupe espagnol DEMAC S.A., a annoncé aujourd'hui la présentation à l'Eureka Park durant le CES 2019, du premier véritable dispositif portable pouvant aider contre l'arthrose, la prévenir et la traiter chez soi.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/801551/QUANTIC_NANOTECH_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801550/First_Digital_Health_wearable_device.jpg )



Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=casVVtHKgkQ&feature=youtu.be

Le nouveau produit est simple et pratique ; il peut être utilisé chez soi, contrôlé par n'importe quel smartphone ou en tant que dispositif de l'IdO indépendant et surveillé à distance par du personnel médical.

José Luis Torre, le PDG du groupe DEMAC et auteur de nombreux brevets internationaux publiés, a déclaré : « Il y a trois ans, on m'a diagnostiqué une arthrose de la main. Quand je suis allé à l'hôpital, j'ai trouvé le traitement tellement lourd et compliqué que j'ai décidé de créer une solution plus simple et efficace pour tous. »

Le produit a été récompensé à l'échelon international lors de divers salons, à l'instar d'InPEX Pittsburgh, d'ITEX Indonésie et du Salon international des inventions de Genève. Il intègre des technologies de pointe telles que les alliages à mémoire de forme et des matériaux de nouvelle génération.

Le Dr Juan Mulero, docteur en médecine, rhumatologue à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid, a déclaré :

« Ce dispositif, permettant l'adaptation sur mesure comme la possibilité d'appliquer des traitements locaux, peut être très utile en cas d'arthrose de la main », ajoutant également que : « Ce dispositif permet d'appliquer en même temps et durant la nuit plusieurs modalités de traitement de la main touchée par l'arthrose. Cette maladie est très répandue. Selon Framingham Ostearthritis Study, aux États-Unis 16 % des femmes et 8 % des hommes ont des douleurs et subissent des déformations. La prise en charge locale de l'arthrose de la main mêle les approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens à usage local sont recommandés comme traitement pharmacologique de premier recours, alors que les attelles fournissent de la chaleur, une aide et stabilisent les articulations. »

QUANTIC NANOTECH a déjà obtenu un investissement en capital de départ pour mettre au point le produit et recherche des fonds de capital-risque spécialisés pour assurer une mise en oeuvre rapide à l'échelon mondial.

Les rhumatismes et l'arthrose sont des maladies très répandues et la principale cause d'arrêt maladie dans le monde entier, correspondant à 304 milliards d'USD en pertes médicales et de revenus rien qu'aux États-Unis, soit environ 1 % du PIB du pays (source : arthritis.org - 2013).

À propos de DEMAC S.A.

Créé en 1992, le groupe DEMAC S.A. est constitué d'une équipe d'ingénieurs passionnés par l'innovation, au service du marché grand public en Espagne et aux États-Unis et disposant d'un portefeuille complet de brevets.

Lien externe

http://qnanotech.com/

Communiqué envoyé le 27 décembre 2018 à 06:42 et diffusé par :