La Société canadienne du sang encourage les donneurs à respecter leur rendez-vous

OTTAWA, 27 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne du sang demande aux donneurs qui ont un rendez-vous pendant la période des Fêtes de respecter leur engagement. Il est important que les donneurs se présentent comme prévu pour que les patients puissent recevoir le sang et les produits sanguins dont ils ont besoin.



Le 17 décembre dernier, l'organisation a fait savoir par communiqué qu'elle avait besoin de plus de 30?000 donneurs à la grandeur du pays d'ici le 6 janvier.

«?Nos centres de donneurs ont accueilli beaucoup de monde et nous en sommes très heureux parce qu'il est difficile à ce temps-ci de l'année de remplacer les gens qui manquent ou annulent leur rendez-vous?», souligne Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d'approvisionnement de la Société canadienne du sang.

«?Nous sommes conscients que les déplacements, les activités familiales et les imprévus de dernière minute peuvent changer les plans, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de procédures médicales ont cours entre Noël et le jour de l'An. C'est pour ça que nous demandons aux donneurs de respecter leur rendez-vous ou de le reporter au début de la nouvelle année.?»

Les hôpitaux ont besoin de sang de tous les groupes sanguins, en particulier du groupe O négatif, parce que ce groupe est le seul qui est compatible avec tous les autres. Quand la vie d'un patient est en jeu, que chaque seconde compte et qu'on n'a pas le temps de vérifier son groupe sanguin, on lui transfuse du sang O négatif.

Les centres de donneurs sont ouverts pendant les Fêtes et se feront un plaisir d'accueillir aussi bien les nouveaux donneurs que les habitués. Les donneurs sans rendez-vous sont aussi les bienvenus.

Pour prendre ou changer un rendez-vous, trouver un centre de donneurs, vérifier les critères d'admissibilité et plus encore, les personnes intéressées peuvent utiliser l'application DonDeSang, disponible pour iOS (dans l'App Store) ou pour Android (sur Google Play), ou allez à sang.ca.

La Société canadienne du sang est une organisation de bienfaisance sans but lucratif. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques et financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires, elle offre des services dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Reliant toutes les provinces et tous les territoires, son registre national de transplantation constitue une chaîne de vie pour les Canadiens en facilitant l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes.

