HEXO atteint des jalons concernant sa serre d'un million de pieds carrés ? construction et octroi de licence ? selon les délais et le budget prévus

GATINEAU, Québec, 27 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO ) a franchi une étape importante touchant la première phase de l'agrandissement d'un million de pieds carrés de sa serre, celle qui vise la construction l'obtention d'une licence. En effet, les travaux sont terminés, et la Société a reçu une licence lui permettant d'aménager ses plantes dans l'immense serre, conformément aux délais prévus et aux budgets impartis.



« L'obtention d'une première licence pour notre installation d'un million de pieds carrés constitue un succès marquant pour toute l'équipe HEXO, s'est félicité Sébastien St. Louis, PDG et cofondateur d'HEXO Corp. Nous sommes fiers d'annoncer que le projet de construction a atteint tous ses objectifs dans le respect de délais serrés et du budget imparti. La nouvelle installation de production nous permettra de poursuivre nos objectifs de développement. Une fois ceux-ci atteints, nos clients du Canada tout entier auront accès aux produits HEXO. Notre équipe travaille d'arrache-pied depuis quelques mois pour cultiver de nouvelles plantes mères et préparer des boutures. Nous commencerons à déplacer les plantes vers la nouvelle installation avec les plantes mères et les boutures préparées conformément à notre méthodologie de récolte continue. »

Cette étape du projet d'agrandissement est marquante, puisque la Société continue d'accroître sa capacité en vue d'atteindre son objectif de production de 108 000 kg de cannabis séché par année. Annoncé en décembre 2017, ce projet a atteint son objectif en moins d'un an, ce qui ne fait que confirmer notre réputation d'être une entreprise qui respecte ses engagements sans faute.

L'agrandissement permet aussi à HEXO Corp de consolider sa position en tant que l'un des principaux producteurs de cannabis au Canada. La Société a signé le plus important contrat d'approvisionnement en cannabis légal dans l'histoire du Canada, à titre de fournisseur privilégié de la Société québécoise du cannabis. Elle a aussi passé des ententes d'approvisionnement en Colombie-Britannique et en Ontario, effectué un investissement stratégique dans le détaillant privé de cannabis Fire & Flower et établi avec Molson Coors Canada un partenariat appelé Truss visant à créer des boissons à base de cannabis lorsque les règlements le permettront.

Hexo Corp a récemment déposé une demande d'inscription à la cote du NYSE American. Lorsqu'elle aura reçu les approbations nécessaires et terminé le processus d'inscription officielle, la Société annoncera la date du début des négociations sur ses actions ordinaires au NYSE American. Les actions d'Hexo se négocieront alors sous le symbole « HEXO ».

À propos de HEXO Corp.

HEXO Corp crée et distribue des produits primés, novateurs et faciles à utiliser pour le marché canadien du cannabis. L'un des producteurs les moins chers du pays, HEXO exploite actuellement plus de 310 000 pieds carrés de capacité de production et un agrandissement de 1 000 000 de pieds carrés devrait être terminé d'ici la fin de l'année. HEXO s'adresse au marché des consommateurs adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à servir ses clients du cannabis médical par l'entremise de la célèbre marque Hydropothecary. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de Toronto TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

