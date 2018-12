HONOR lance le nouvel HONOR View20 en Chine





Ce téléphone intelligent phare, dévoilé en grande première, est doté de fonctions à la pointe du secteur à l'échelle mondiale

- Premier téléphone intelligent HONOR à être équipé du biprocesseur NPU et du jeu de puces Kirin 980 pour le marché mondial

- HONOR View20 offre le premier système caméra 48 Mpx et 3D au monde

- Superbe écran Tout voir (All-View) avec caméra intégrée

- Téléphone intelligent élite lancé en collaboration avec l'enseigne de mode MOSCHINO

BEIJING, 27 décembre 2018 /CNW/ - HONOR, l'une des principales marques de téléphones intelligents offertes en ligne, a officiellement lancé aujourd'hui sur le marché chinois son téléphone phare dernier cri, le HONOR View20, alliant un design et un style incomparables, tout aussi ambitieux tant par ses fonctions perfectionnées, que les consommateurs sont venus à attendre d'une grande enseigne, que par ses caractéristiques techniques et performances exceptionnelles. Le HONOR View20 est annoncé à compter de 2 999 RMB et la vente en Chine commencera officiellement le 28 décembre.

Équipé d'un système caméra arrière 48 Mpx et 3D, une première mondiale, le HONOR View20 innove aussi en offrant une caméra frontale de 25 Mpx intégrée dans l'écran. Cet écran All-View (Tout voir), de conception novatrice, qui n'a aucune incidence sur la fonction d'affichage, procure plutôt une expérience de visionnage sans encoche, atteint un ratio corps-écran impressionnant de 91,8 % et permet aux utilisateurs de prendre les meilleures photos possibles, le tout à la fois.

Du point de vue design, plus précisément en termes de dimensions et de style, le HONOR View20 a réinventé le téléphone intelligent phare classique en étant le premier à utiliser la technologie avancée de nanolithographie pour développer une texture-nano invisible sur le corps. Le procédé de revêtement par nano-vide et sa texture invisible Aurora de quatrième génération créent un dégradé de couleurs vives et dynamiques en forme de V avec un effet luisant. De plus, HONOR, dévoilant une collaboration croisée avec la marque de mode italienne MOSCHINO, a lancé l'édition de design conjointe HONOR View20 MOSCHINO.

Caméra AI Ultra Clarity de 48 Mpx et 3D TOF, une première mondiale

Dès qu'il s'agit de photographie sur téléphone intelligent, rien n'est plus important que la qualité et la clarté des prises de vues, deux critères à propos desquels le HONOR View20 franchit de nouveaux sommets. La caméra arrière du HONOR View20 est la toute première à embarquer le capteur d'image CMOS empilé IMX586 de Sony, qui offre une résolution effective de 48 Mpx sur un capteur de 13 mm pour une qualité d'image exceptionnelle. Résultat : avec le HONOR View20, vos photos optimisées IA, sont de détails plus riches et de couleurs plus vives. D'autre part, le jeu de puces Kirin 980 à double NPU et à double IPS a augmenté de 134 % et 46 %, respectivement, les capacités de traitement d'image et de caméra du téléphone. Combiné à la puissance déjà surprenante du capteur de 48 Mpx de la caméra, le View20 offre un potentiel de photographie mobile sans précédent.

Une autre caméra arrière, une caméra 3D TOF, offre aux utilisateurs une convivialité et un plaisir accrus du fait que le téléphone leur permet de réaliser une nouvelle dimension lors des prises de photos et de vidéos. Elle peut calculer la distance en fonction du temps de vol d'un signal lumineux et possède des fonctions telles que la détection de profondeur, le suivi du squelette et la capture de mouvement en temps réel.

Avec la caméra 3D TOF, le HONOR View20 peut devenir une console de jeu commandée par les mouvements, de quoi permettre à l'utilisateur de jouer à des jeux de mouvements 3D comme jamais auparavant. De plus, elle peut faire danser des personnages 3D suivant vos gestes sur votre téléphone et vous pouvez partager avec vos amis ces vidéos de danse amusantes.

Superbe écran Tout voir (All-View) avec caméra intégrée

L'écran à encoche, l'une des tendances les plus populaires de 2018, a été mis au point pour répondre à la demande d'un ratio écran/corps plus élevé. Cependant, il y a des limites à ce que cette solution peut offrir. Alors qu'on attend avec impatience de voir comment les fabricants de téléphones intelligents vont pousser plus loin le design, le HONOR View20 arrive sur la scène, arborant un superbe écran All-View avec une caméra frontale intégrée à l'écran, annonçant ainsi une nouvelle ère dans la conception des écrans. Un trou minuscule d'un diamètre de 4,5 mm, au lieu de 6,0 mm, positionné dans le coin supérieur gauche, loge la caméra orientée vers l'avant, ce qui permet d'augmenter considérablement la surface d'affichage. Au lieu de percer un trou qui traverse toutes les couches de l'écran, avec un seul panneau de verre recouvrant la caméra, HONOR retient quelques couches en adoptant une pile technologique extrêmement complexe de 18 couches. Cette technique, en réduisant efficacement l'impact sur la structure de l'écran, en accroît la durabilité et réduit les interférences de la lumière de l'écran pour améliorer la qualité globale des photos. Les 18 couches de processus complexes sont affinées, de sorte que la surface d'affichage d'une nouvelle caméra écran est considérablement réduite, ce qui offre aux utilisateurs une expérience plein écran proche de 100 %.

HONOR X MOSCHINO : Innovateur technologique et mode haut de gamme, une alliance inédite

Pour marquer le lancement de ce qui est, selon HONOR, le téléphone intelligent phare haut de gamme, le summum du bon goût, HONOR a également collaboré avec MOSCHINO, enseigne emblématique de mode italienne, pour créer une gamme exclusive de tendance MOSCHINO, une affirmation de mode idéale pour les inconditionnels du téléphone.

Lors du lancement du HONOR View20 en Chine, George Zhao, président de HONOR, a déclaré : « La série View d'HONOR allie une technologie de pointe et les performances phares pour offrir une expérience utilisateur supérieure. L'édition HONOR V20 MOSCHINO marque une convergence audacieuse qui va renverser l'expérience de la mode chez les jeunes utilisateurs du monde entier. »

Dans le même ordre d'idées, le président précise : « Les vêtements et accessoires MOSCHINO sont appréciés dans le monde entier pour leur finisse signature, leur innovation et leur excentricité au travers des thèmes audacieux qui repoussent les limites de la mode. À l'occasion de ce premier lancement, HONOR se réjouit d'avoir collaboré avec cette prestigieuse maison de mode pour créer cette gamme de produits exclusive mettant en valeur l'esthétique élégante de View20 et son ultime réussite technique. »

Reprenant son propos, MOSCHINO, dit Zhao, a déclaré que « HONOR et MOSCHINO s'accordent parfaitement. HONOR est une marque très à la mode, jeune et tendance, et notre esthétique et nos concepts de marque s'adressent à des consommateurs plus jeunes et plus modernes. HONOR sera la meilleure marque pour créer ce style de vie contemporain avec MOSCHINO. »

Selon IDC, les livraisons d'HONOR ont augmenté de 27,1% au cours des trois premiers trimestres 2018, contre une baisse de 3,1 % en glissement annuel sur le marché mondial des téléphones intelligents. Forte de son activité déjà en plein essor, HONOUR avance avec une nouvelle image de marque et une nouvelle histoire. Au cours de la nouvelle année à venir, HONOR adoptera une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo aux couleurs mouvantes pour mettre en valeur la diversité et l'inclusivité de la marque. Dans la lignée du nouveau slogan « HONOR MY WORLD » (un monde à mon image, HONOR), HONOR se donne une nouvelle mission qui est de créer un nouveau monde intelligent qui appartient aux jeunes. Honor s'est engagée à offrir aux jeunes du monde entier une expérience intelligente, universelle et élégante de même qu'à donner le ton de la culture pionnière et du style de vie moderne.

Le lancement mondial du HONOR View20 aura lieu à Paris le 22 janvier. D'autres faits saillants, côté caractéristiques du produit destiné au marché mondial, seront dévoilés sous peu.

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales marques de téléphones intelligents offertes en ligne. Fidèle à sa mission, la marque répond aux besoins des natifs du numérique, la génération Z, en fournissant des produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure, stimulent le goût de l'action, favorisent la créativité et permettent aux jeunes de réaliser leurs rêves. De cette façon, HONOR se démarque en faisant valoir sa détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour intégrer les technologies et les innovations les plus récentes au profit de ses clients.

