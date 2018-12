La gouverneure générale annonce 103 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada





OTTAWA, le 27 déc. 2018 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a annoncé aujourd'hui 103 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, dont 2 Compagnons (C.C.), 15 Officiers (O.C.) et 86 Membres (C.M.), y compris 2 Membres honoraires. Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Présenté par le gouverneur général, l'Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (« Ils désirent une patrie meilleure »). Au fil des ans, le superbe insigne blanc émaillé à six pointes qu'ils arborent en est venu à symboliser notre patrimoine nordique et notre diversité, puisque chaque flocon de neige est unique.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

La liste des récipiendaires, de courtes citations et une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont jointes à ce communiqué.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

James Arthur, C.C. Toronto (Ont.) Geoffrey E. Hinton, C.C. Toronto (Ont.)

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Jo-ann Archibald Q'um Q'um Xiiem, O.C. Chilliwack (C.-B.) Vernon Burrows, O.C. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Ottawa (Ont.) Leonard Joseph Cariou, O.C.



Winnipeg (Man.) et New York, (N.Y.), É.-U. Levente László Diosady, O.C. Toronto (Ont.) Digvir Jayas, O.C. Winnipeg (Man.) Suzanne Lacasse, O.C. Rouyn-Noranda (Qc) et Oslo, Norvège Robert Lacroix, O.C., O.Q. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Montréal (Qc) Daniel Lamarre, O.C. Montréal (Qc) Leroy Little Bear, O.C., A.O.E. Lethbridge (Alb.) Ann-Marie MacDonald, O.C. Toronto (Ont.) Christopher Newton, O.C.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Niagara-on-the-Lake (Ont.) Jean Pelletier, O.C. Rosemère (Qc) Rebecca Scott, O.C., M.S.M. Canmore (Alb.) Robert Tessier, O.C. Saint-Lambert (Qc) Richard Ernest Tremblay, O.C., O.Q. Montréal (Qc)

MEMBRES HONORAIRES DE L'ORDRE DU CANADA

Kathleen Reichs, C.M. Il s'agit d'une nomination honoraire. Montréal (Qc) et Charlotte (C.N.), É.-U. Richard J. Schmeelk, C.M., C.Q. Il s'agit d'une nomination honoraire. Montréal (Qc) et New York (N.Y.), É.-U.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Eva Aariak, C.M. Iqaluit (Nt) Brent Belzberg, C.M. Toronto (Ont.) Hélène Boisjoly, C.M. Montréal (Qc) Barbara M. Bowlby, C.M. Toronto (Ont.) Doneta A. P. Brotchie, C.M. Winnipeg (Man.) Shelley Ann Marie Brown, C.M. Saskatoon (Sask.) John M. Brunton, C.M. Toronto (Ont.) Shirley Cheechoo, C.M. Première Nation M'Chigeeng (Ont.) Robert Crosbie, C.M. St. John's (T.-N.-L.) Joanne Cuthbertson, C.M. Calgary (Alb.) Kevin J. Dancey, C.M. Toronto (Ont.) Michel de la Chenelière, C.M., C.Q. Montréal (Qc) Raymond L. Desjardins, C.M. Luskville (Qc) Thomas Dignan, C.M., O.Ont. Thunder Bay (Ont.) Ian Robert Dohoo, C.M. Charlottetown (Î.-P.-É.) Lyse Doucet, C.M., O.B.E. Bathurst (N.-B.) et Londres (R-U) Micheline Dumont, C.M. Sherbrooke (Qc) Jean André Élie, C.M. Montréal (Qc) Darren Entwistle, C.M. Vancouver (C.-B.) Ann McCain Evans, C.M. Florenceville-Bristol (N.-B.) Roxanne Fairweather, C.M., O.N.B. Saint John (N.-B.) Ross D. Feldman, C.M. Winnipeg (Man.) Charles Edgar Fipke, C.M. Kelowna (C.-B.) Charles Fischer, C.M. Calgary (Alb.) Léopold L. Foulem, C.M. Montréal (Qc) Ron Foxcroft, C.M. Hamilton (Ont.) John Ferguson Godfrey, P.C., C.M. Toronto (Ont.) Georges Henri Goguen, C.M. Moncton (N.-B.) Blake Charles Goldring, C.M., M.S.M., C.D. Toronto (Ont.) Serge Gouin, C.M. Outremont (Qc) Jean Grand-Maître, C.M. Calgary (Alb.) Daniel Granger, C.M. Montréal (Qc) Gordon Cecil Gray, C.M., O. Ont. Toronto (Ont.) Alfred Halasa, C.M. Montréal (Qc) Linda Hasenfratz, C.M. Guelph (Ont.) Jay Hennick, C.M. Toronto (Ont.) Michael Higgins, C.M. Toronto (Ont.) Paul John Higgins, C.M. Toronto (Ont.) Robert Hindmarch, C.M., O.B.C. Vancouver (C.-B.) Robert Hung-Ngai Ho, C.M., O.B.C. Vancouver (C.-B.) John Kirk Howard, C.M. Toronto (Ont.) Austin Hillard Hunt, C.M. Kagawong (Ont.) Barbara Jackman, C.M. Toronto (Ont.) Christina Jennings, C.M. Toronto (Ont.) Alexandra F. Johnston, C.M. Toronto (Ont.) Bengt Jörgen, C.M. Toronto (Ont.) Roger Philip Kerans, C.M. Calgary (Alb.) Robert Korneluk, C.M. Ottawa (Ont.) Mary R. L'Abbé, C.M. Toronto (Ont.) Gilbert Laporte, C.M. Montréal (Qc) Donald Gordon Lawson, C.M. Toronto (Ont.) Daniel Lessard, C.M. Saint-Benjamin (Qc) et Ottawa (Ont.) H. Frank Lewis, C.M., O.P.E.I. Charlottetown (Î.-P.-É.) James Lockyer, C.M. Toronto (Ont.) Gloria Macarenko, C.M. Vancouver (C.-B.) John McEwen, C.M. Toronto (Ont.) Jefferson Mooney, C.M. Vancouver (C.-B.) Raymond Alexander Muzyka, C.M. Edmonton (Alb.) Maxine Noel, C.M. Stratford (Ont.) Francis Pang, C.M. Fredericton (N.-B.) et Markham (Ont.) Kathleen Pearson, C.M. Victoria (C.-B.) Isabelle Peretz, C.M., O.Q. Montréal (Qc) Andrew Petter, C.M. Burnaby (C.-B.) Marshall S. Pynkoski, C.M. Toronto (Ont.) Imant Karlis Raminsh, C.M. Coldstream (C.-B.) Dominique Rankin, C.M., C.Q. La Conception (Qc) John Rea, C.M. Montréal (Qc) Michèle Rivet, C.M. Montréal (Qc) Henri-Paul Rousseau, C.M. Montréal (Qc) Claudine Roy, C.M., C.Q. Gaspé (Qc) Louis Sabourin, C.M. Montréal (Qc) André Simard, C.M. Saint-Agathe-des-Monts (Qc) Peter D. Simons, C.M., C.Q. Québec (Qc) Pekka Sinervo, C.M. Toronto (Ont.) Arthur Slutsky, O.C. Toronto (Ont.) Heather Stuart, C.M. Kingston (Ont.) Camille Henri Thériault, C.M. Moncton (N.-B.) Charles Maral Tisseyre, C.M. Montréal (Qc) Denis Vaugeois, C.M., O.Q. Québec (Qc) Elisabeth Walker-Young, C.M. Vancouver (C.-B.) Rhoda Wurtele Eaves, C.M. Westmount (Qc) Rhona Wurtele Gillis, C.M. Westmount (Qc) Gregory Zeschuk, C.M. Edmonton (Alb.) Jeannette Regula Lajeunesse Zingg, C.M. Toronto (Ont.)

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

James Arthur, C.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution marquante aux mathématiques modernes, notamment grâce à ses avancées novatrices concernant la théorie de la formule des traces.

Geoffrey E. Hinton, C.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution déterminante au développement de l'intelligence artificielle, en tant qu'ingénieur informaticien et spécialiste de la psychologie cognitive.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Jo-ann Archibald Q'um Q'um Xiiem, O.C.

Chilliwack (Colombie-Britannique)

Pour son leadership visant à favoriser l'inclusion de contenu autochtone dans les programmes d'enseignement canadiens au niveau primaire et universitaire.

Vernon Burrows, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour son travail soutenu de recherche agricole qui a amélioré le mode de production et la valeur nutritive des aliments à base d'avoine.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Leonard Joseph Cariou, O.C.

Winnipeg (Manitoba) et New York (New York), États-Unis d'Amérique

Pour ses réalisations en tant qu'acteur sur la scène et à l'écran et pour son engagement envers les institutions culturelles canadiennes.

Levente László Diosady, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la science du génie alimentaire, qui a permis d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes dans le monde entier.

Digvir Jayas, O.C.

Winnipeg (Manitoba)

Pour ses avancées dans les pratiques agricoles à l'échelle mondiale, et pour sa promotion de la recherche universitaire et scientifique au Canada.

Suzanne Lacasse, O.C.

Rouyn-Noranda (Québec) et Oslo, Norvège

Pour ses réalisations en tant qu'éminente ingénieure géotechnique, notamment dans le domaine de l'évaluation des risques.

Robert Lacroix, O.C., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour son apport aux sciences économiques et à l'élaboration de politiques publiques, à titre de professeur et recteur émérite.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Daniel Lamarre, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution à l'univers des communications et du divertissement ainsi que pour son engagement philanthropique soutenu.

Leroy Little Bear, O.C., A.O.E.

Lethbridge (Alberta)

Pour son travail de plaidoyer pour les droits et l'autonomie gouvernementale des Autochtones et son action de promotion de l'accès à l'éducation pour les peuples autochtones du monde entier.

Ann-Marie MacDonald, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution multiforme au monde des arts au Canada et son travail de plaidoyer pour les droits des femmes et des membres de la communauté LGBTQ+.

Christopher Newton, O.C.

Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Pour sa contribution au monde du théâtre au Canada en tant que directeur artistique très estimé.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Jean Pelletier, O.C.

Rosemère (Québec)

Pour ses réalisations comme reporter, développeur du journalisme d'investigation, directeur et producteur de téléséries historiques.

Rebecca Scott, O.C., M.S.M.

Canmore (Alberta)

Pour sa vaste contribution au monde du sport au Canada en tant qu'athlète médaillée, ambassadrice de l'esprit sportif et championne du sport exempt de drogues.

Robert Tessier, O.C.

Saint-Lambert (Québec)

Pour sa vaste contribution à la fonction publique et au monde des affaires ainsi que pour son engagement social et professionnel soutenu.

Richard Ernest Tremblay, O.C., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution scientifique en psychologie et en psychiatrie, en tant que spécialiste du développement de l'enfant.

MEMBRES HONORAIRES DE L'ORDRE DU CANADA

Kathleen Reichs, C.M.

Montréal (Québec) et Charlotte (Caroline du Nord), États-Unis d'Amérique

Pour sa contribution scientifique et littéraire comme anthropologue légiste et auteure de fiction.

Il s'agit d'une nomination honoraire.

Richard J. Schmeelk, C.M., C.Q.

Montréal (Québec) et New York (New York), États-Unis d'Amérique

Pour son action philanthropique soutenue et son engagement à favoriser une meilleure compréhension entre les Canadiens anglophones et francophones.

Il s'agit d'une nomination honorifique.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Eva Aariak, C.M.

Iqaluit (Nunavut)

Pour avoir dédié sa vie à la promotion de la culture et des langues inuites, en qualité de politicienne et fonctionnaire.

Brent Belzberg, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la vie économique et sociale du Canada en tant que chef d'entreprise et philanthrope.

Hélène Boisjoly, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa riche contribution à la santé de la vision et pour sa gouvernance dans le monde académique de la médecine.

Barbara M. Bowlby, C.M. et John M. Brunton, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour leur contribution à l'industrie de la radiodiffusion canadienne.

Doneta A. P. Brotchie, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour son implication continue dans les secteurs public et privé au Manitoba comme femme d'affaires et bénévole.

Shelley Ann Marie Brown, C.M.

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour son leadership transformateur en comptabilité et son travail de longue date dans le secteur caritatif.

Shirley Cheechoo, C.M.

Première Nation M'Chigeeng (Ontario)

Pour sa contribution multidimensionnelle au cinéma canadien et son soutien aux artistes autochtones de la relève.

Robert Crosbie, C.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour sa contribution au monde de l'industrie et son action bénévole et philanthropique à l'appui d'initiatives pour la communauté, l'éducation et les soins de santé.

Joanne Cuthbertson, C.M. et Charles Fischer, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour leur engagement et leur générosité en vue d'améliorer la qualité de vie au sein de leur communauté.

Kevin J. Dancey, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son dévouement en faveur de l'unification de la profession comptable au Canada et de la mise en place d'un programme national de littératie financière.

Michel de la Chenelière, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Pour son apport au monde de l'édition francophone et pour son dévouement comme philanthrope en appui à l'éducation, l'art et la culture.



Raymond L. Desjardins, C.M.

Luskville (Québec)

Pour ses recherches en agrométéorologie et ses dispositifs novateurs qui permettent de mesurer les gaz à effet de serre.

Thomas Dignan, C.M., O.Ont.

Thunder Bay (Ontario)

Pour son dévouement à la santé et au bien-être des communautés autochtones comme médecin de première ligne.

Ian Robert Dohoo, C.M.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Pour sa contribution en épidémiologie vétérinaire et humaine dans les pays développés et en développement.

Lyse Doucet, C.M., O.B.E.

Bathurst (Nouveau-Brunswick) et Londres (Royaume-Uni)

Pour son engagement en faveur de l'intégrité journalistique et pour ses réalisations en tant que présentatrice et correspondante internationale à la radio et à la télévision.

Micheline Dumont, C.M.

Sherbrooke (Québec)

Pour son apport à l'enseignement de l'histoire des femmes et de l'éducation au pays ainsi qu'à la recherche dans le domaine.

Jean André Élie, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution soutenue à la gouvernance dans le domaine des arts et pour sa philanthropie à l'appui de multiples causes.

Darren Entwistle, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son leadership dans la promotion de la responsabilité sociale des entreprises au sein de l'industrie des télécommunications.

Ann McCain Evans, C.M.

Florenceville-Bristol (Nouveau-Brunswick)

Pour son engagement philanthropique en faveur de l'éducation, des arts et des oeuvres de bienfaisance dans sa province et ailleurs.



Roxanne Fairweather, C.M., O.N.B.

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Pour son engagement en faveur de l'avancement de la recherche et de l'innovation et en faveur de la création de nouvelles perspectives économiques durables dans le Canada atlantique.

Ross D. Feldman, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour son leadership en ce qui concerne la prévention et le contrôle de l'hypertension au Canada.

Charles Edgar Fipke, C.M.

Kelowna (Colombie-Britannique)

Pour son leadership dans la prospection de minéraux lourds et pour son appui philanthropique à des initiatives liées à l'éducation et aux soins de santé.

Léopold L. Foulem, C.M.

Montréal (Québec)

Pour ses créations artistiques novatrices et pour son rôle de pionnier dans le domaine de la céramique conceptuelle au Canada.

Ron Foxcroft, C.M.

Hamilton (Ontario)

Pour sa contribution comme arbitre sportif, inventeur, entrepreneur et chef de file communautaire engagé.

John Ferguson Godfrey, P.C., C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement en tant que fonctionnaire et éducateur qui a enrichi le paysage médiatique canadien.

Georges Henri Goguen, C.M.

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Pour son rôle de pionnier de l'art contemporain en Acadie et pour son dévouement au développement et à la promotion des arts visuels.

Blake Charles Goldring, C.M., M.S.M., C.D.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au monde des affaires et son oeuvre philanthropique, notamment auprès des anciens combattants et de leurs familles.



Serge Gouin, C.M.

Outremont (Québec)

Pour son apport au développement de la télédiffusion, de la télédistribution et des télécommunications et pour son engagement auprès d'oeuvres caritatives.

Jean Grand-Maître, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour sa contribution créative en tant que chorégraphe et son leadership en tant que directeur artistique du Ballet de l'Alberta.

Daniel Granger, C.M.

Montréal (Québec)

Pour ses réalisations dans le domaine des communications et pour son dévouement à la vie sportive.

Gordon Cecil Gray, C.M., O. Ont.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au secteur immobilier du Canada et son action philanthropique en faveur d'initiatives concernant l'éducation et la faune.

Alfred Halasa, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son apport au design graphique par le biais de ses affiches et illustrations mondialement reconnues.

Linda Hasenfratz, C.M.

Guelph (Ontario)

Pour ses efforts à développer des opportunités économiques au pays et ailleurs, et pour son engagement communautaire soutenu.

Jay Hennick, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership dans le monde canadien des affaires et son soutien indéfectible à des initiatives en santé et en éducation.

Michael Higgins, C.M. et Paul John Higgins, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour leur leadership au sein de l'industrie alimentaire du Canada, notamment pour ce qui est de concevoir et de promouvoir des pratiques commerciales durables.



Robert Hindmarch, C.M., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution au monde du sport en tant qu'athlète, entraîneur et pédagogue dans sa province et ailleurs.

Robert Hung-Ngai Ho, C.M., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son action philanthropique porteuse de progrès à l'appui des universités et des établissements de soins de santé du Canada.

John Kirk Howard, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement en faveur des auteurs canadiens et d'une industrie de l'édition de propriété canadienne.

Austin Hillard Hunt, C.M.

Kagawong (Ontario)

Pour avoir mené l'une des plus longues carrières en politique municipale au Canada à titre de maire de sa communauté.

Barbara Jackman, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'éducation juridique et sa défense des droits des immigrants et des réfugiés.

Christina Jennings, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement en faveur de l'industrie cinématographique canadienne et son travail de promotion de la place des femmes dans ce domaine.

Alexandra F. Johnston, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution savante aux sciences humaines, notamment à l'étude du théâtre ancien.

Bengt Jörgen, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement en faveur de la promotion du ballet au Canada en tant que chorégraphe et directeur artistique.



Roger Philip Kerans, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour son leadership concernant le règlement alternatif des différends et pour ses réalisations dans le domaine de l'arbitrage et de la médiation.

Robert Korneluk, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution à la recherche sur l'immunothérapie et aux laboratoires de diagnostic clinique en tant que généticien moléculaire.

Mary R. L'Abbé, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la santé des Canadiens en tant que championne de la nutrition.

Gilbert Laporte, C.M.

Montréal (Québec)

Pour avoir contribué au progrès des sciences décisionnelles et à l'élaboration de nouvelles méthodes en recherche opérationnelle.

Donald Gordon Lawson, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à des initiatives en éducation et en perfectionnement professionnel destinées aux populations moins bien desservies du Canada.

Daniel Lessard, C.M.

Saint-Benjamin (Québec) et Ottawa (Ontario)

Pour son analyse et sa vulgarisation de la politique canadienne et pour son oeuvre littéraire.

H. Frank Lewis, C.M., O.P.E.I.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Pour sa contribution au bien-être économique, social et culturel de la province de l'Île-du-Prince-Édouard.

James Lockyer, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement de longue date en faveur de la justice sociale en tant qu'avocat criminaliste et champion des libertés civiles et des droits de la personne.

Gloria Macarenko, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à l'industrie de la radiodiffusion de la Colombie-Britannique et pour son appui à diverses causes caritatives.

John McEwen, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses créations sculpturales avant-gardistes, ses aménagements monumentaux et sa maîtrise de l'acier auto-patinable.

Jefferson Mooney, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son leadership au sein de la communauté des affaires du Canada et pour ses services rendus à la ville de Vancouver.

Raymond Alexander Muzyka, C.M.

Edmonton (Alberta)

Pour avoir révolutionné l'industrie du jeu vidéo, en tant que développeur, concepteur et cofondateur d'un studio de renommée mondiale.

Maxine Noel, C.M.

Stratford (Ontario)

Pour ses créations uniques en arts visuels et son militantisme ayant permis aux communautés autochtones d'exprimer leur créativité.

Francis Pang, C.M.

Fredericton (Nouveau-Brunswick) et Markham (Ontario)

Pour son engagement dans la formulation d'un cadre pour l'enseignement coopératif entre des établissements postsecondaires canadiens et chinois.

Kathleen Pearson, C.M.

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution en tant qu'auteure d'oeuvres littéraires canadiennes destinées aux enfants et aux jeunes adultes.

Isabelle Peretz, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour avoir révélé les mécanismes neuropsychologiques qui permettent au cerveau de saisir la musique et les effets qui en découlent.

Andrew Petter, C.M.

Burnaby (Colombie-Britannique)

Pour son engagement et son leadership afin de susciter l'implication des universités dans les communautés et de promouvoir les études supérieures dans l'ensemble du pays.



Marshall S. Pynkoski, C.M. et Jeannette Regula Lajeunesse Zingg, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour leurs réalisations créatives et uniques en leur genre dans le monde de l'opéra et du ballet.

Imant Karlis Raminsh, C.M.

Coldstream (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution et ses réalisations en tant que musicien, chef d'orchestre et compositeur canadien.

Dominique Rankin, C.M., C.Q.

La Conception (Québec)

Pour avoir consacré sa vie à préserver la culture algonquine et à militer pour la paix, en qualité d'aîné et de guide spirituel.

John Rea, C.M.

Montréal (Québec)

Pour ses créations musicales et ses innovations techniques, à titre de compositeur et musicologue.

Michèle Rivet, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement à élever les droits de la personne et pour sa contribution au monde juridique canadien et international.

Henri-Paul Rousseau, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son apport marqué à l'économie et pour sa contribution aux domaines social et communautaire.

Claudine Roy, C.M., C.Q.

Gaspé (Québec)

Pour ses efforts soutenus à développer le tourisme régional et à faire connaître la Gaspésie.

Louis Sabourin, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution académique et diplomatique au développement du savoir et des relations internationales.

André Simard, C.M.

Saint-Agathe-des-Monts, Québec

Pour son expertise dans le développement de numéros acrobatiques et aériens spectaculaires pour les arts du cirque, au pays et ailleurs.

Peter D. Simons, C.M., C.Q.

Québec (Québec)

Pour son leadership dans le monde des affaires, son militantisme au bénéfice de l'industrie du commerce de détail et son oeuvre philanthropique.

Pekka Sinervo, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la physique des particules et ses recherches innovantes au sujet des quarks lourds.

Arthur Slutsky, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la recherche sur les lésions causées par les appareils de ventilation mécanique et leur prévention à l'aide de méthodes novatrices pour améliorer la mécanique respiratoire.

Heather Stuart, C.M.

Kingston (Ontario)

Pour son engagement à susciter et à faire évoluer la conversation sur la santé mentale au Canada.

Camille Henri Thériault, C.M.

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Pour son importante contribution comme parlementaire au Nouveau-Brunswick et pour ses réalisations en gouvernance publique.

Charles Maral Tisseyre, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement à la vulgarisation scientifique et à la défense des médias d'information, en tant que journaliste et animateur de télévision.

Denis Vaugeois, C.M., O.Q.

Québec (Québec)

Pour ses efforts à promouvoir et à vulgariser l'Histoire sur différentes plateformes depuis plus de 40 ans.

Elisabeth Walker-Young, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son excellence en natation et son action en faveur du sport inclusif au Canada.



Rhoda Wurtele Eaves, C.M. et Rhona Wurtele Gillis, C.M.

Westmount (Québec)

Pour avoir été des pionnières dans les sports d'hiver, inspirant des générations de femmes à entreprendre le ski professionnel.

Gregory Zeschuk, C.M.

Edmonton (Alberta)

Pour avoir révolutionné l'industrie du jeu vidéo en tant que développeur, concepteur et cofondateur d'un studio de renommée mondiale.



FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés dans l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

