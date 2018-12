Stan Shih présente le concert du Nouvel An Formosa 2019 au monde entier grâce à une diffusion en direct de Taiwan





Le cofondateur d'Acer propose aux amateurs de musique du monde entier des spectacles de folk, de musique classique, de pop et d'opéra taïwanais dans le cadre de ses responsabilités sociales personnelles et en tant que promoteur passionné des arts et de la culture.

TAIPEI, Taiwan, 27 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le concert du Nouvel An Formosa 2019, produit conjointement par Stan Shih, cofondateur d'Acer, et l'orchestre One Song Orchestra de Taiwan, sera diffusé en diffusion continue à l'échelle mondiale le 1er janvier 2019.

Le concert du Nouvel An Formosa 2019 a pour thème « trois générations de mémoires partagées ». Le programme présente de la musique de Taiwan représentant trois générations, les personnes âgées et d'âge moyen et les jeunes.

Shih a rejoint l'orchestre One Song Orchestra pour promouvoir, avec ce concert du Nouvel An, la musique de sa ville natale à travers le monde. Après avoir pris sa retraite de l'exploitation dans l'industrie informatique, Shih a consacré son temps à rendre à la société, notamment en promouvant les activités artistiques et culturelles.

En tant que président de la Cultural Tech Alliance de Taiwan, président de la Cloud Gate Culture and Arts Foundation et ancien président de la National Culture and Arts Foundation à Taiwan, Shih a encouragé les entreprises à soutenir les arts et la culture. Il croit qu'en améliorant la compréhension et l'appréciation du public vis-à-vis de l'art, il peut créer des valeurs positives pour la société en enrichissant les esprits et en contribuant au bien-être des personnes.

L'orchestre One Song Orchestra a débuté en 2017 et est dirigé par le compositeur primé, Che-Yi Lee. L'orchestre est connu pour sa musique composée par des artistes taïwanais ou influencée par des éléments de la culture taïwanaise. L'orchestre est composé de jeunes artistes ayant une solide formation classique. Pour plus d'informations sur le concert du Nouvel An, rendez-vous sur le site Web de One Song Orchestra et ici pour visionner la diffusion directe continue.

Le concert du Nouvel An Formosa 2019 débute à :

Taipei, Taiwan , mardi, 1er janvier 2019 à 16 h 30 HNC

, mardi, 1er janvier 2019 à 16 h 30 HNC Heure Pacifique, mardi, 1er janvier 2019 à 0 h 30 HNP

Heure de l'est, mardi, 1er janvier 2019 à 3 h 30 HNE

Heure d' Europe centrale, mardi, 1er janvier 2019 à 9 h 30 HEC

Programme :

1. Ouverture du « survol de Taiwan » symphonique du Nouvel An

2. Ensemble de la symphonie Hakka

3. Ensemble de chansons autochtones

4. Poésie symphonique d'images Lukang

5. Fantaisie de pluie en avril pour violons et orchestre

6. Ensemble de vieilles chansons

7. Ensemble de chansons folkloriques de campus taïwanais

8. Ensemble de musique pop

9. Sélection de morceaux d'opéra taïwanais

10. Collection de poèmes symphoniques de Taiwan

