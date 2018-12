L'année 2019 va démarrer sur une note très positive pour le futur d'Artprice et ce dès le 01 Janvier 2019





thierry Ehrmann Fondateur et PDG d'Artprice : "Pour de multiples raisons, l'année 2019 se présente sous les meilleures auspices pour Artprice et ses fidèles actionnaires depuis 21 ans."

Après la récente annonce de la pénétration du Marché de l'Art chinois avec son énorme potentiel de nouveaux clients pour Artprice et chiffre d'affaires attendu venant des abonnements Artprice proposés dès le 1er Janvier 2019 via Artron.net, notre partenaire institutionnel en Chine, mais aussi de manière unanime connu pour être l'acteur le plus puissant sur le Marché de l'Art et les artistes en Chine.

Artprice se félicite de bénéficier depuis quelques jours du réseau de presse le plus puissant au monde sur 1.8 milliard de personnes touchées de manière hebdomadaire.

En effet le partenariat exceptionnel conclu avec le Leader mondial du fil d'informations Cision et des méta-bases de données d'influenceurs économiques (lire le communiqué officiel de Cision cotée au NYSE CISN) Artprice and Cision Enter Distribution Partnership disponible à l'adresse : https://www.prnewswire.com/news-releases/artprice-and-cision-enter-distribution-partnership-300770437.html va permettre à Artprice de diffuser chaque semaine des actualités et informations pertinentes sur le Marché de l'Art.

Ce fil d'informations diffusera l'ensemble de ces indices uniques au monde : Artprice100®, Artprice Global Index®, AMCI®, etc. diffusés en temps réel par les réseaux électroniques de Cision.

Artprice renforce ainsi de manière incontestable sa position de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, sur plus de 1.8 milliard de personnes ciblées sur les 5 continents et 19 langues représentant 90% du PIB de la planète.

Grâce à cette diffusion massive, Artprice distribuera son savoir unique sur le Marché de l'Art, sensibilisant sans aucun doute ainsi de nouveaux amateurs, collectionneurs et professionnels de l'Art, dont la situation géographique était jusque-là un obstacle en termes de rentabilité pour la propagation de la marque Artprice et de ses banques de données.

Cet obstacle est désormais annihilé permettant ainsi à Artprice d'être la référence glocale du Marché de l'Art.

Le terme "Glocal" vient de la contraction de deux mots : Global et Local. C'est une stratégie entre le marketing dit "global" et le marketing dit "local". C'est-à-dire pour un groupe d'avoir une stratégie mondiale mais la mettre en oeuvre en ayant des relais locaux.

Une expression illustre ce principe : "Think global, act local".

Artprice était le Leader mondial global, mais des poches économiques locales subsistaient.

Dès le 1er Janvier 2019 Artprice par son fidèle associé institutionnel Artron irriguera les 34 divisions / provinces de la République Populaire de Chine de ses banques de données payantes.

De même, avec Cision, aucun territoire, quel que soit le continent, n'échappera à Artprice qui deviendra ce que très peu de groupes ont accompli, une référence « Glocale ».

Artprice devient donc à cet instant incontournable au niveau mondial, dès qu'il s'agit de parler de Marché de l'Art / Art Market, avec Cision, via son réseau de distribution de communiqués le plus vaste et le plus fiable du secteur, en identifiant notamment les influenceurs clés, pour former la première agence de presse mondiale dédiée au Marché de l'Art : Art Press Agency et Artmarket.com.

A propos de Cision :

Cision Ltd. (NYSE: CISN) est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de services multimédias destinés aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing. Le logiciel de Cision permet aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, de créer et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer un impact significatif. Cision emploie plus de 4 000 personnes et possède des bureaux dans 19 pays des Amériques, EMEA et APAC

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Au sujet d'Artron :

« Artron Art Group (Artron) présidé par son Fondateur Mr Wan Jie est un vaste groupe de l'industrie culturelle qui s'est engagé à hériter, à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science numérique avancée et des matériaux et métiers innovants.

Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des adeptes d'entrer dans le monde de l'art. Artron fête ses 25 ans. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »

