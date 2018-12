Detox Effect Measure Agency & Research 3 annonce une solution pour de nombreux problèmes de peau





PARIS, 26 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Detox Effect Measure Agency & Research 3 (Detox Lab) a annoncé qu'elle avait mené à bien sa présentation de recherche de fin d'année sur les « substances qui éliminent les toxines » le 5 décembre. Lors de cette présentation qui s'est tenue dans la salle de conférence TLI, John Roder, le maître d'oeuvre de Detox Lab, annoncé l'invention d'une substance réalisée à partir de tanins, qui sont connus pour leurs propriétés antimicrobiennes contre les bactéries et d'autres toxines.

John Roder a expliqué que l'utilisation de cette substance composée pouvait éliminer efficacement les toxines de la peau connues sous le nom de « toxine K » ou de « toxine Kaiser ». Le terme « toxine K » désigne toutes les toxines à l'origine de problèmes cutanés qui se développent sur la surface de peau : elles peuvent dilater les pores, accroître la pigmentation et accentuer les irrégularités lorsqu'elles pénètrent dans les pores et rompent leur paroi, perturbant ainsi les tissus cellulaires.

En outre, Roder a sélectionné le vin comme l'aliment le plus représentatif qui contient des tanins. Il a ajouté que le cabernet sauvignon du vignoble « S » situé dans la région de Bordeaux en France était tout particulièrement riche en tanins.

Detox Lab mène des recherches sur l'élimination des toxines à l'intérieur du corps et de la peau et analyse les produits de soins de la peau qui contiennent des substances taniques. John Roder a évoqué la marque coréenne de produits pour la peau « D », précisant que « D avait déjà mis au point des composés taniques semblables aux nôtres, et les utilisait pour réduire la présence de toxines dans la peau. Dès lors que les composés comportent des substances identiques, nous pensons qu'ils auront les mêmes bienfaits pour la peau que ce que montrent les résultats de nos recherches ».

À propos de Detox Effect Measure Agency & Research 3

Detox Effect Measure Agency & Research 3 a été créée en 2017 dans le but d'effectuer des recherches sur les toxines et les produits cosmétiques. Il présente les résultats de ses recherches et produit des contenus médias et vidéo sur le sujet. Ses recherches et ses projets visent les personnes dans la vingtaine et la trentaine qui s'intéressent aux produits de beauté. Ses vidéos sur la détox ont suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/802293/vit_roise_ver2_final_181224.mp4

Communiqué envoyé le 26 décembre 2018 à 10:25 et diffusé par :