VIA Rail conclut son 40e anniversaire avec des soldes de fin d'année à ne pas manquer

MONTRÉAL, le 26 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Profitez de la vente de fin d'année des 40 ans de VIA Rail Canada ( VIA Rail ) pour planifier et économiser sur votre prochaine aventure en train ! VIA Rail tient en effet sa dernière grande vente de l'année et offre, du 26 au 31 décembre, les soldes suivants sur les meilleurs tarifs disponibles (billets) :

15% de rabais en classe Économie (tout le réseau) et 15% de rabais en classe Affaires (corridor Québec- Windsor ).

). 25% de rabais sur les voyages longs parcours et régionaux en classe Voiture-lits Plus.

Des billets sont offerts au coût de 15 $ aux enfants âgés de 2 à 11 ans inclusivement, accompagnés d'un adulte et voyageant en classe Économie entre le 26 décembre 2018 et le 5 janvier 2019, et ce, à travers tout le réseau.

Tout en profitant d'une expérience de voyage facile, sécuritaire, responsable et agréable, les voyageurs pourront s'offrir du temps de qualité en famille et entre amis, et éviter les aléas de la conduite hivernale.

Périodes d'achat

Les billets doivent être achetés entre le 26 décembre et le 31 décembre pour les voyages à travers le corridor Québec- Windsor et sur les voyages longs parcours et régionaux.

Périodes de voyage admissibles

Corridor Québec- Windsor : Entre le 7 janvier et le 14 février 2019 inclusivement

Billets pour les enfants : Entre le 26 décembre 2018 et le 5 janvier 2019 inclusivement

Pour tous les détails, visitez notre site web https://www.viarail.ca/fr/solde. Achetez vos billets en ligne sur viarail.ca/fr ou téléchargez l'application VIA Rail.

