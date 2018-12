Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de Noël





Demain, des millions de Canadiens et de Canadiennes célèbrent Noël

OTTAWA, le 24 déc. 2018 /CNW/ - En cette veille de Noël, des réjouissances ont lieu partout au pays et aux quatre coins du globe. Bien qu'il soit un temps fort du calendrier chrétien, Noël est célébré par des millions de Canadiens et de Canadiennes de différents horizons.

Les traditions de Noël, telles que les décorations dans les foyers et dans les rues, les sapins illuminés, les chants et les marchés de Noël, contribuent à la magie et à l'esprit des fêtes. Quant au père Noël, symbole par excellence de cette période de l'année, il fait le bonheur des tout-petits.

Au-delà des célébrations, Noël est aussi une période de partage, au cours de laquelle il est coutume de venir en aide aux plus démunis par des gestes de générosité et d'entraide de toutes sortes. Alors que nous nous réunissons ce soir et demain avec nos proches pour festoyer, nous dirigeons également nos pensées vers les moins privilégiés.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je vous souhaite, à tous et à toutes, un très joyeux Noël! Que cette période de l'année soit remplie d'espoir, de joie et de paix.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 24 décembre 2018 à 14:17 et diffusé par :