Déclaration du premier ministre à l'occasion de Noël





OTTAWA, le 24 déc. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Noël :

« Joyeux Noël à tous!

« Aujourd'hui, nous nous réunissons avec les chrétiens au Canada et à travers le monde pour célébrer la naissance de Jésus Christ.

« C'est l'occasion de répandre la joie, d'apprécier les bonheurs de la saison et de prendre part à nos traditions, que ce soit en ouvrant nos cadeaux, en faisant le sapin, en partageant un repas ou en préparant des biscuits pour le Père Noël.

« D'un bout à l'autre du pays, l'hiver est arrivé. Ici au Canada, nous avons toujours su garder le sourire pendant les journées froides et les longues nuits. Cette saison fait ressortir nos valeurs canadiennes. Le temps des Fêtes est le moment d'illuminer la vie de ceux qui nous entourent.

« Cela dit, la période des Fêtes est parfois plus difficile pour certaines familles. Pour les membres des Forces armées canadiennes qui sont loin de la maison, c'est un autre exemple des nombreux sacrifices qu'eux et leurs familles font. Nous pensons à vous et nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour les Canadiens.

« Nous pensons aussi aux familles qui travaillent fort, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts ce Noël. Notre gouvernement travaille fort pour vous aider, que ce soit en introduisant la toute première stratégie nationale sur le logement, en appuyant les aînés ou en mettant plus d'argent dans les poches de neuf familles sur dix grâce à l'Allocation canadienne pour enfants.

« Nous sommes toujours avec vous, parce que c'est ce que les Canadiens ont l'habitude de faire. Nous appuyons nos proches, nos voisins et ceux qui sont dans le besoin. Nous puisons notre force dans nos différences et nous célébrons tout ce que nous partageons. Nous faisons notre part pour aider les autres et améliorer la vie des gens qui nous entourent. Voilà en quoi consiste le véritable esprit de Noël et de notre pays.

« Alors, en cette période des fêtes, faisons preuve de solidarité, célébrons les autres et continuons de bâtir ensemble un avenir meilleur. De notre famille à la vôtre, Sophie, Xavier, Ella-Grace, Hadrien et moi vous souhaitons bonheur, santé, amour et paix en cette période des Fêtes. Joyeux Noël. »

http://pm.gc.ca

