Opérations historiques annoncées par Placements CI

TORONTO, le 24 déc. 2018 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé au nom de deux de ses unités opérationnelles (collectivement, les « gestionnaires de placement »), qu'elle communiquera les opérations historiques réalisées par les gestionnaires de placement, comme il est indiqué ci-après.

Le 9 juillet 2018, au nom des comptes et fonds d'investissement qu'elle gère, Cambridge Gestion mondiale d'actifs « Cambridge », a disposé de 26 870 actions ordinaires de Sylogist Ltd. (« Sylogist »), dont le siège social se situe à 5, Richard Way S.O., bureau 102, Calgary (Alberta), T3E 7M8, réduisant sa participation dans la société de 0,12 %. Immédiatement avant la disposition, Cambridge détenait 2 231 600 actions ordinaires de Sylogist, soit environ 10,00 % des actions ordinaires émises et en circulation. Immédiatement après la disposition, Cambridge détenait 2 204 730 actions ordinaires de Sylogist, soit environ 9,88 % des actions ordinaires émises et en circulation. Les actions ordinaires ont été vendues à la Bourse de croissance TSX pour la somme globale de 338 975,80 $, à un prix de 12,6154 $ par action.

Le 9 juillet 2018, au nom des comptes et fonds d'investissement qu'elle gère, Gestion de placements Sentry (« Sentry ») a disposé de 164 000 actions ordinaires de Contact Gold Corp. (« Contact Gold »), dont le siège social se situe à 400, rue Burrard, bureau 1050, Vancouver (Colombie-Britannique), V6C 3A6, réduisant sa participation dans la société de 0,33 %. Immédiatement avant la disposition, Sentry détenait 5 128 500 actions ordinaires de Contact Gold, soit environ 10,14 % des actions ordinaires émises et en circulation. Immédiatement après la disposition, Sentry détenait 4 964 500 actions ordinaires de Contact Gold, soit environ 9,81 % des actions ordinaires émises et en circulation. Les actions ordinaires ont été vendues à la Bourse de croissance TSX pour la somme globale de 60 680 $, à un prix de 0,37 $ par action.

Le 15 août 2018, au nom des comptes et fonds d'investissement qu'elle gère, Sentry a acquis 78 900 actions ordinaires de Bird Construction Inc. (« Bird »), dont le siège social se situe à 5 700, chemin Explorer, bureau 400, Mississauga (Ontario), L4W 0C6, haussant sa participation dans la société de 0,19 %. Immédiatement avant la disposition, Sentry détenait 4 226 300 actions ordinaires de Bird, soit environ 9,94 % des actions ordinaires émises et en circulation. Immédiatement après la disposition, Sentry détenait 4 305 200 actions ordinaires de Bird, soit environ 10,13 % des actions ordinaires émises et en circulation. Les actions ordinaires ont été acquises à la Bourse de croissance TSX pour la somme globale de 619 873,64 $, aux prix de 7,85 $ et de 7,8676 $ par action.

Les gestionnaires de placement ont acquis ou disposé de ces titres aux fins d'investissement, au nom des comptes et des fonds d'investissement qu'ils gèrent.

Un rapport de système d'alerte préliminaire relatif aux opérations susmentionnées sera déposé aujourd'hui dans le profil SEDAR des émetteurs assujettis susmentionnés à www.sedar.com . Vous pouvez obtenir une copie de ce rapport en communiquant avec Placements CI. Ce communiqué a été préparé, au nom des gestionnaires de placement, conformément aux articles 5.1 et 5.2 du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés. Les titres détenus ou contrôlés par les autres unités fonctionnelles, sociétés affiliées ou autres fonds d'investissement n'ont pas été ou peuvent ne pas avoir été divulgués.

