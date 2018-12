Artprice et Cision s'associent pour créer la principale agence de presse du monde consacrée au marché de l'art





À partir d'aujourd'hui, Artprice et Cision s'associent pour créer Artpress agency® - la principale agence de presse au monde vouée à transmettre les informations liées au marché de l'art, un domaine dont Artprice est le leader mondial.

Depuis 120 ans, Cision construit progressivement un réseau mondial de diffusion d'informations, reconnu par plus de 100 000 clients très réputés sur les marchés financiers.

Cision est le fer de lance mondial des logiciels de relations publiques, d'influence et de recherche média.

Grâce à sa base de données englobant 1,6 million de journalistes et d'organes de presse, Cision diffuse des informations de très grande qualité sur les cinq grands continents du globe.

Voici le communiqué de presse de CISION États-Unis :

Artprice et Cision nouent un partenariat de distribution

PARIS, 21 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Artprice, entreprise du groupe Server® et pionnière de l'Internet depuis 1985 en Europe, et Cision® sont heureuses d'annoncer le lancement d'un partenariat de distribution qui concerne les fils d'actualité. Ce partenariat fait de Cision le diffuseur officiel d'informations et de contenu du leader mondial des informations sur le marché de l'art.

Ce partenariat stratégique désigne Cision comme prestataire de services de diffusion des informations d'Artprice sur les tendances du marché de l'art auprès des principales agences de presse du monde entier, ce qui englobe près de 7 200 publications de presse internationales. L'accord découle directement d'une relation de longue date, qui dure depuis vingt ans, entre Artprice et Cision, deux grandes figures de leurs marchés respectifs.

Artprice est un leader mondial en termes de banques de données sur les cotations et les indices des prix de l'art. Elle dispose de plus de 30 millions d'indices et de résultats d'enchères. Artprice Images® donne un accès illimité au plus grand fonds mondial du marché de l'art : une bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou d'estampes d'oeuvres d'art, allant de 1700 à nos jours, et accompagnées de commentaires des historiens de l'art d'Artprice.

« Nous sommes particulièrement heureux d'apporter les meilleures informations mondiales sur le marché de l'art, telles que les résultats des ventes aux enchères, les indices relatifs à plus de 700 000 artistes, les évènements majeurs et les ouvertures de musées sur les cinq continents », a déclaré Thierry Ehrmann, fondateur et PDG d'Artprice. «?Comme l'a révélé l'audit que nous avons mené, le service de fils d'actualité de Cision surpasse les normes de l'industrie en matière de diffusion de l'information ; il permet à Artprice d'atteindre son marché qui représente près de 90 millions d'acheteurs et de collectionneurs, grâce à une diffusion fiable et rapide, atteignant ainsi le coeur de son public. En 2019, Artprice et Cision donnent ainsi naissance à une agence de presse consacrée à l'art à l'échelle mondiale.?»

Cision s'est démarquée de ses concurrents pour être l'acteur du partenariat grâce à un service à la clientèle exceptionnel et à un service de communication unique en termes de diffusion et de contenu.

La diffusion mondiale était un élément essentiel pour Artprice, qui porte une attention particulière à la France, l'Europe et la Chine, où elle est associée au leader chinois du marché de l'art, son partenaire institutionnel indéfectible, Artron.net, pour consolider sa présence sur le marché international de l'art. Ce partenariat va permettre d'étendre la portée et l'impact d'Artprice à l'échelle mondiale alors que Museum Industry®, son programme mondial sur lequel s'appuie l'élargissement des ouvertures de musées, exerce désormais ses activités sur les cinq continents.

«?Les récents investissements technologiques de Cision ont renforcé notre place de partenaire de prédilection pour la distribution de l'information », a déclaré Frédéric Dumas, vice-président des ventes chez Cision France. « Nous travaillons avec les marques les plus respectées et aujourd'hui, après vingt ans au service d'Artprice dans le monde entier, nous réitérons notre engagement inébranlable à garantir à Artprice que son contenu parvienne au public pertinent. »

À propos de Cision :

Cision Ltd. (NYSE : CISN) est un grand prestataire mondial de logiciels et de services de médias gagnés (earned media) destinés aux professionnels des relations publiques et des communications marketing. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, d'élaborer et de diffuser du contenu stratégique et de mesurer l'impact significatif. Comptant plus de 4 000 employés, Cision possède des bureaux dans 19 pays sur l'ensemble du continent américain, dans la région EMEA (Europe. Moyen-Orient, Afrique) et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur ses produits et services primés, et notamment sur Cision Communications Cloud®, veuillez visiter http://www.cision.com et suivre Cision sur Twitter @Cision.

À propos d'Artprice :

Fondée par Thierry Ehrmann (vous pouvez consulter sa biographie certifiée sur le Who's who) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf ).

Artprice est cotée sur Eurolist par Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le leader mondial dans le domaine des banques de données sur la cotation et les indices des prix de l'art. L'entreprise compte 30 millions d'indices et de résultats de ventes concernant plus de 700 000 artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du marché de l'art au monde : une bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou estampes d'oeuvres d'art, allant de 1700 à nos jours, commentées par les historiens d'Artprice.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données avec des informations émanant de 6 300 maisons de ventes et publie en continu les tendances du marché de l'art, à l'attention des principales agences de presse et d'environ 7 200 titres de presse dans le monde. Artprice donne, à ses 4,5 millions de membres, accès au premier marché standardisé mondial pour l'achat et la vente d'art. Artprice en train de préparer sa blockchain destinée au marché de l'art. Vous pouvez consulter le rapport annuel 2017 sur le marché de l'art mondial d'Artprice, publié en mars 2018, et qui bénéficie du label BPI (label scientifique national français), en cliquant sur : https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017

Artprice est associée à Artron Group, leader chinois sur le marché de l'art, qui est son partenaire institutionnel indéfectible.

À propos d'Artron Group :

« Artron Art Group (Artron), un large groupe industriel et culturel, fondé en 1993 par Wan Jie, s'est engagé à hériter de l'art, à le valoriser et le diffuser. En s'appuyant sur de très grands volumes de données artistiques, Artron fournit au monde de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité par le biais d'une application intégrée de technologies de l'information, de sciences numériques avancées et de savoir-faire artistique et matériaux innovants. Ayant à son actif une production de plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères, Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, qui imprime au total 300 millions d'unités par an. Le groupe compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et reçoit en moyenne 15 millions de visites par jour, ce qui en fait le premier site d'art au monde. Fondé en 1993 par Wan Jie, Artron Art Group fête cette année son 25e anniversaire. C'est le choix de prédilection des professionnels de l'art, des investisseurs, des collectionneurs et des amateurs d'art en général qui souhaitent découvrir et/ou participer au monde de l'art ou au marché de l'art. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année son 25e anniversaire. »

Site web d'Artron : http://www.Artron.net

Communiqués de presse d'Artprice :

