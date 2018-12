La guignolée des médias 2018: Il reste seule journée pour donner !





MONTRÉAL, le 24 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est à minuit que se termine officiellement la 18e collecte de La guignolée des médias. La dernière compilation réalisée (incluant les dons en ligne, par texto et par téléphone), dévoile un grand total de 2 977 485 $ (nouveau chiffre à jour).

Voici un rappel des montant amassés dans les principales régions participantes :

Abitibi-Témiscamingue: 295 094 $

Beauce: 16 932,84 $

Beloeil/ McMasterville : 28 780 $

: 28 780 $ Chibougamau : 14 700 $

: 14 700 $ Côte-Nord: 178 727,38 $

Estrie/Bois- Francs: 195 820,82 $

820,82 $ Gatineau : 114 380,91 $

: 114 380,91 $ Lanaudière : 70 000 $

Laurentides: 370 962 $

Laval : 68 432 $

: 68 432 $ Longueuil (agglomération): 215 000 $

(agglomération): 215 000 $ Mauricie: 160 761,50 $

Montréal: 396 478,26 $

Québec: 206 570 $

Rimouski : 124 800 $

: 124 800 $ Saguenay: 245 000 $

Suroît : 87 514

Dons acceptés jusqu'en fin de journée

Les dons, tant en argent qu'en denrées non périssables, seront acceptés dans les succursales affiliées au réseau Jean Coutu, dans les magasins Provigo et MAXI ainsi que dans les bureaux de Via Capitale. Il est aussi possible de contribuer en cliquant sur l'icône Faire un don à guignolee.ca ou par le réseau Ticketpro, au 1 866 908-9090 ou au 514 908-9090. On peut également donner 10$ en textant NOEL au 20222.



Mille mercis...

Nous tenons à remercier les milliers de bénévoles des médias, d'entreprises et organismes qui se sont mobilisés partout à travers la province depuis près d'un mois. Un immense merci aux porte-paroles provinciaux : Bob le Chef, Marie-Claude Barrette, Jeff Boudreault, Ludovick Bourgeois, Véronique Claveau, Corneille, Alexandre Goyette, Livia Martin et Guylaine Tanguay qui ont sillonné les rues à Montréal et de sa région le 6 décembre dernier pour solliciter des dons et sensibiliser la population à la cause. Sans eux, cette collecte ne pourrait se faire.

Rendez-vous l'an prochain pour la 19e édition!

La prochaine édition de La guignolée des médias aura lieu du 25 novembre au 24 décembre et la populaire collecte de rue se déroulera le jeudi 5 décembre 2019. C'est un rendez-vous !

À propos de La grande guignolée des médias

La guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté plus de 40 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et qui culmine lors d'une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux. guignolee.ca

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

Agence 180Deux



SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

Communiqué envoyé le 24 décembre 2018 à 07:45 et diffusé par :