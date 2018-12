JD Digits et CityU lancent un projet commun de laboratoire de technologie et d'ingénierie financières





BEIJING, 24 décembre 2018 /PRNewswire/ -- JD Digits et la City University de Hong Kong (CityU) ont annoncé mercredi un projet commun de laboratoire de technologie et d'ingénierie financières ainsi qu'un partenariat stratégique lors d'une cérémonie de signature d'accord à Hong Kong.

Ce partenariat vise à offrir une plate-forme de recherche aux universités et aux entreprises technologiques, à offrir davantage d'opportunités aux professeurs et aux étudiants, et à explorer conjointement de nouveaux modèles de recherche et d'application des technologies financières.

Selon les termes de l'accord, le laboratoire commun s'intéressera principalement à la tarification des actifs, la surveillance des risques financiers et diverses autres études liées aux technologies financières, ainsi qu'à l'échange de talents et la coopération commerciale.

En tant qu'université de premier plan en Asie et dans le monde, CityU dispose d'une exceptionnelle équipe de recherche en ingénierie financière. JD Digits, la principale société de technologie numérique de Chine continentale, a pour sa part acquis une vaste expérience en matière de recherche et d'applications liées aux technologies financières.

En novembre 2018, un document intitulé Managing Consumer Credit Risk via Dependency Learning (gestion du risque lié aux crédits à la consommation par l'apprentissage de la dépendance), co-écrit par le JD Digits Intelligent Risk Laboratory et le professeur adjoint Wu Qi, de CityU, a notamment été présenté à la sixième édition de l'Asian Quantitative Finance Conference.

Xiaochun Shen, directeur général adjoint du service de gestion des risques chez JD Digits, a déclaré lors de la cérémonie que le partenariat stratégique avec CityU contribuerait à maximiser les avantages des deux parties et aurait une influence positive sur les capacités technologiques et de formation professionnelle et personnelle de JD Digits. Xiaochun Shen espère ainsi renforcer davantage les capacités de JD Digits en matière de gestion des produits financiers et des risques financiers afin de fournir à ses partenaires des services plus complets.

Le professeur Way Kuo, président de CityU, a déclaré que l'université disposait d'un corps enseignant de premier plan dans le domaine de la science des données et que la création d'un laboratoire commun avec JD Digits, une société bien établie, stimulerait le développement de la science des données à Hong Kong.

« Le laboratoire offre aux entreprises technologiques, aux universitaires et aux étudiants la possibilité d'explorer de nouveaux modèles de recherche et d'application des technologies financières », a déclaré le professeur Alex Jen Kwan-yue, doyen de CityU.

Il a fait remarquer que CityU avait récemment inauguré sa School of Data Science (école de science des données) ainsi que le Hong Kong Institute for Data Science (institut de science des données de Hong Kong). « Le laboratoire constitue une nouvelle étape dans l'utilisation de la science des données pour promouvoir le développement financier de Hong Kong. »

À propos de JD Digits

Avant sa complète modernisation en novembre 2018, JD Digits était connue sous le nom de JD Finance. Son objectif opérationnel consiste à relier les domaines de la finance et de l'industrie réelle en utilisant les technologies numériques, en renforçant l'influence d'Internet, en consolidant le développement intelligent et numérique des industries, en favorisant le développement de l'économie réelle et en créant une plus grande valeur sociale.

Grâce à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de technologie des données, d'IA, et de l'IdO, JD Digits s'est engagée dans de nombreux domaines tels que de la finance numérique, les villes numériques, l'agriculture numérique, le marketing numérique et les services aux campus numériques, et a intégré ses clients, qu'il s'agisse d'individus, de sociétés ou de gouvernements, au sein d'une même entité.

À l'avenir, JD Digits explorera plus en profondeur des modèles commerciaux actuels et des secteurs de l'industrie réelle.

À propos de la City University of Hong Kong

La City University of Hong Kong (CityU) est une université dynamique et en pleine croissance. En mettant l'accent sur la formation professionnelle et la recherche, CityU forme des diplômés qui anticipent et provoquent d'importants changements dans un monde globalisé en rapide évolution. Son programme unique enrichi par la découverte place la découverte et l'innovation au premier plan de ses programmes professionnels en sciences et ingénierie, commerce, médias créatifs, droit, sciences humaines et sociales, énergie et environnement ainsi qu'en médecine vétérinaire et sciences de la vie. Pour plus d'informations sur CityU, veuillez consulter le site : www.cityu.edu.hk.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/794668/JD_DIGITS_signing_ceremony.jpg

Communiqué envoyé le 24 décembre 2018 à 02:49 et diffusé par :