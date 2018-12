Belfrics Group annonce le lancement de sa blockchain Belrium conforme aux règles KYC





KUALA LUMPUR, Malaisie, 24 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Belfrics Group, une société internationale spécialisée dans la technologie blockchain qui gère des échanges de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires ainsi que des solutions de développement de blockchain dans 10 pays, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de Belrium Mainnet, une blockchain conforme aux règles de la connaissance de la clientèle (KYC, know your customer) qui fait figure de pionnière. Belrium vise à proposer aux entreprises un écosystème sécurisé, privé, personnalisé et décentralisé qui a pour objectif de minimiser la répétition liée à la conformité aux règles KYC et économisant ainsi beaucoup de temps et des frais importants. Belrium est unique dans ce contexte, car elle permet aux affaires et aux entreprises non seulement de réduire le temps d'intégration client, mais simplifie également le processus de conformité en éliminant le besoin de répétition.

À propos du lancement réussi de la blockchain Belrium, Praveenkumar, le PDG et fondateur de Belfrics, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de voir le lancement du mainnet. Cette année a été riche en événements pour Belfrics et la blockchain Belrium, car nous nous sommes attachés à inciter les gouvernements et les organismes de réglementation à évaluer la force et les capacités de notre blockchain, plutôt que de nous inquiéter à propos de la valeur de cet instrument. Plusieurs documents d'identification nationaux, des services de documents relatifs aux terres, des universités, des banques et des organismes de bienfaisance effectueront bientôt des transactions en direct sur la blockchain Belrium. Notre plateforme d'échange Belfrics elle-même est le premier utilisateur de la blockchain Belrium et le système traditionnel de vérification KYC de notre plateforme d'échange va être remplacé par une vérification sur la blockchain Belrium. »

Les blockchains publiques ont toujours lutté concernant leur adoption avec divers organismes de réglementation en raison de leur caractère anonyme. Belrium, d'autre part, a gagné du terrain discrètement en raison de sa combinaison unique de blockchain privée et publique. Santhosh Palavesh, directeur de l'innovation de Belfrics Group, a déclaré : « Nous avons continuellement fait évoluer les capacités de notre blockchain pour nous aligner sur les cas pratiques d'utilisation de divers secteurs. La blockchain Belrium verra diverses transactions gouvernementales nationales dépendre de notre infrastructure en 2019. Belrium ne traite pas de transactions issues de portefeuilles non vérifiés sur sa blockchain publique. La blockchain privée, nommée BKVS (Belrium KYC Verification System) agit à titre de vérificateur d'identité pour les portefeuilles. Nous sommes la seule blockchain à avoir un cadre financier rigoureux qui garantit la sécurité des données, ce qui est extrêmement important pour les autorités gouvernementales. »

En marge du lancement du mainnet, Belfrics lance également deux Dapps sur la blockchain, une Dapp de délivrance de certificat et une Dapp de salaire. Praveen a dit : « Ces Dapps offriront un accès facile aux petites et moyennes entreprises pour découvrir les capacités de la technologie du registre distribué au sein de leur domaine d'affaires. »

À propos de Belfrics :

Avec son siège social international établi à Kuala Lumpur et son centre de développement situé à Bangalore, en Inde, Belfrics est l'une des principales sociétés de technologie blockchain qui gère des échanges entre cryptomonnaies et monnaies fiduciaires, ainsi que des projets de développement de blockchain dans 10 pays. La société a été créée en 2014 par un groupe d'entrepreneurs compétents, qui ont envisagé les possibilités et les avantages de solutions reposant sur une blockchain pour les marchés mondiaux.

