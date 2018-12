Mindtree nommée chef de file des services numériques pour les voyages et l'hôtellerie par un cabinet de recherche indépendant





WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, December 24, 2018 /PRNewswire/ --

La société a été reconnue dans six catégories pour ses prouesses en matière de transformation numérique dans les domaines des voyages et de l'hôtellerie

Mindtree, une société mondiale de services de conseil en transformation numérique et en technologie, a été reconnue comme chef de file dans le rapport Zinnov Zones 2018 portant sur les services numériques pour les voyages et l'hôtellerie. Mindtree s'est imposée comme chef de file dans le domaine des services numériques globaux pour les voyages et l'hôtellerie et dans les six sous-catégories suivantes : voyage, accueil, planification et réservation, conseil numérique, conception et expérience numériques ainsi que perspectives et gestion des données.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Zinnov Zones est un classement annuel des fournisseurs de services technologiques mondiaux basé sur une évaluation détaillée des capacités de fourniture et de services, de l'évolutivité et de la propriété intellectuelle de chaque entreprise, entre autres facteurs. Les auteurs du rapport ont également examiné l'éventail des activités numériques, de la clientèle et des talents de Mindtree dans le secteur des voyages et de l'hôtellerie.

« Nous tenons à féliciter Mindtree pour sa position de leader au sein du classement Zinnov Zones pour les secteurs des voyages et de l'hôtellerie. Nous surveillons de près l'empreinte de Mindtree et constatons qu'elle est bien placée pour fournir des services numériques axés sur les résultats destinés aux clients de l'industrie du voyage et de l'hôtellerie », a déclaré Praveen Bhadada, associé et chargé de la gestion des pratiques de transformation numérique chez Zinnov. « La force de Mindtree réside dans une gamme de propriétés intellectuelles (IP) et d'accélérateurs de solutions établies à l'aide du nuage, de l'intelligence artificielle (IA) et de la chaîne de blocs, permettant à ses clients d'accélérer leur parcours numérique. Mindtree est également en mesure de tirer parti de ses partenariats de premier plan avec les géants de la technologie et plusieurs start-up numériques de pointe pour fournir des services à valeur ajoutée à ses clients. Les investissements continus de Mindtree dans l'intégration de talents expérimentés et l'amélioration de leurs compétences par le biais de programmes en ligne et en résidence lui permettent de rester en phase avec l'évolution des besoins de la clientèle. »

Aujourd'hui, les voyageurs connectés s'attendent à des expériences numériques homogènes de grande qualité, à des prix concurrentiels sur toute la chaîne de valeur et à des offres personnalisées en temps réel adaptées à leurs préférences. Mindtree travaille avec des clients dans les domaines du transport aérien, de l'hôtellerie et de l'hébergement, des centres de villégiature et de vacances, de la location de voitures et de camionnettes, de la gestion des voyages, des loisirs, et de la santé et du bien-être, en exploitant les technologies de nouvelle génération pour offrir des services exceptionnels et différenciés qui augmentent la satisfaction et accroissent la fidélité de la clientèle.

« Les natifs numériques et la génération Y redéfinissent le secteur du voyage. Pour répondre à leurs attentes, les marques de tourisme deviennent agiles. Elles mettent au point de nouveaux paradigmes d'expérience client et modernisent les systèmes existants à l'aide du nuage, de l'IA, de la chaîne de blocs et de l'analyse des données », a déclaré Nalin Vij, directeur général adjoint et responsable mondial des voyages, des transports et de hôtellerie chez Mindtree. « Nous nous félicitons de la reconnaissance de Zinnov. Elle reflète notre expertise et notre expérience en matière de fourniture de services de transformation des activités et de maîtrise des technologies numériques les plus récentes pour certaines des marques de voyages et d'hôtellerie les plus importantes et les plus innovantes au monde. »

En septembre 2018, Mindtree a publié une étude portant sur plus de 2 000 voyageurs adultes américains intitulée « Expectations vs. Reality: How to Better Serve the Connected Traveler » (attentes et réalité : comment mieux servir le voyageur connecté) qui fournit aux organisations du secteur des voyages et de l'hôtellerie des informations essentielles sur les attentes des consommateurs finaux notamment en matière d'expérience, de loyauté, de ventes accessoires, de consentement à payer des suppléments et d'efforts de personnalisation. Pour télécharger le rapport complet, veuillez consulter ce microsite.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Mindtree permet à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présente dans 17 pays, Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par sa culture du succès qui s'appuie sur plus de 19 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.mindtree.com ou suivre le compte @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnées dans ce communiqué de presse appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

INDE

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+91-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com



Communiqué envoyé le 23 décembre 2018 à 22:17 et diffusé par :